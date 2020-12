Multi-Tenant-Cloud für Bio Partner

Von: Paula Hansen

{newsItem.falMedia[0]}

Die Bio Partner Schweiz AG will mit der Infor Cloud-Suite Food & Beverage das „on premise“ genutzte ERP-System Navision ablösen. Die Implementierung wird der in der Lebensmittelindustrie erfahrene Infor-Partner Maximum Solution Consulting (MSC, früher Merit) durchführen.

Der Großhändler Bio Partner Schweiz bedient vom Hauptsitz in Seon (Kanton Aargau) aus rund 3.500 Kunden in den Bereichen Biofach- und Einzelhandel, aber auch Gastronomie und verarbeitende Industrie. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren im Rahmen des Trends hin zu biologischen und nachhaltigen Lebensmitteln stark gewachsen – entsprechend stiegen die Herausforderungen des Geschäfts, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kunden.

Dies ist ein Artikel aus unserer Print-Ausgabe 11-12/2020. Bestellen Sie ein kostenfreies Probe-Abo.

Das bisherige ERP-System konnte mit dieser Entwicklung letztlich nicht mehr Schritt halten – denn gerade, weil es über die Jahre hinweg stark modifiziert und durch komplementäre Insellösungen ergänzt wurde, hatte es zuletzt seine Update-Fähigkeit faktisch eingebüßt. Bio Partner entschied sich daher, nach einem Ersatz auf die Suche zu gehen, und wurde fündig. Die Cloud-Suite Food & Beverage, basierend auf dem ERP-System Movex, wurde für die Bedürfnisse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt und bietet somit Tools, um die Lieferketten zu optimieren und Prozesse zu beschleunigen.

Um qualitativ hochstehende Dienstleistungen zu marktgerechten Preisen anbieten zu können, sei man „auf leistungsfähige Systeme angewiesen, die technologisch auf dem neusten Stand sind“, sagt Thomas Steiner, Mitglied der Geschäftsführung bei Bio Partner Schweiz. Künftig könne man zahl­reiche branchenübliche Prozesse direkt „out of the box“ abbilden – und das in einer Multi-Tenant-Cloud.

„Zum jetzigen Zeitpunkt stellt Infor als einziger Anbieter eine komplett ­integrierte industriespezifische Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in einer multimandanten­fähigen Cloud zur Verfügung“, erklärt Infor-Manager Jörg Jung. „Bio Partner bleibt dadurch nicht nur immer auf dem neuesten technischen Stand und kann sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Unsere Cloud-Suite macht die Erschließung neuer Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich.“

Bio Partner und Azure

Seit Jahresbeginn ist die Microsoft-Cloud Azure in der Schweiz generell verfügbar – und wird dort offenbar nicht nur von Großunternehmen genutzt. Einer von Microsofts ersten Referenzkunden war auch die Bio Partner Schweiz AG, deren ICT-Leiter Philippe Pfiffner, der Bio Partner Schweiz AG, sagt: „Durch die Cloud-Infrastruktur […] haben auch kleine und mittelgrosse Unternehmen Zugang zu modernster Technologie. Diese unterstützt uns in unserer Mission, den Bio-Markt Schweiz partnerschaftlich mit allen Akteuren in der Wertschöpfungskette – und im nachhaltigen Zusammenwirken mit Tieren, Natur und Boden – zu gestalten.“

Die Cloud erlaubt die flexible Nutzung moderner Tools zur Kommunikation und Zusammenarbeit. Dass Microsoft jetzt auch Rechenzentren in der Schweiz betreibt, gefällt Pfiffner: „Regionalität ist für Bio Partner ein wichtiger Wert im Tagesgeschäft. Deshalb schätzen wir die Tatsache, dass Microsoft nun auch Data Center in der Schweiz anbietet. Die geringe Latenzzeit wirkt sich sehr positiv auf das User-Erlebnis aus – und dank der lokalen Datenhaltung wissen wir immer genau, wo sich unsere Daten befinden.“

Bildquelle: Bio Partner Schweiz AG