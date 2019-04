Neue App für „Areal Pilot 360°“

{newsItem.falMedia[0]}

Über das Arealcontrol-Portal der Speditionssoftware „Areal Pilot 360°“ für der Transport- und Auftragsmanagement sind die Aufträge im sogenannten Planboard per Plan-/Ist-Vergleich in Echtzeit verfügbar. Schrittweise wird das Fahrpersonal per Touch-Button in Landessprache durch die Tagesplanung geführt. Der Auftrags- und Tätigkeitsstatus ist jederzeit und in Echtzeit im Online-Portal des im Jahr 2003 gegründeten Logistikexperten verfügbar und kann für dispositive Aufgaben verwendet werden.

Das Arealcontrol Planboard

Hierfür ist das Arealcontrol Planboard gedacht, das dem Disponenten vier Quadranten für Aufträge, Ressourcen, Kartenansichten und kritische Grenzwerte bietet. In der modernen Dispositions-Maske, die zum Transportmanagement-Modul von Areal Pilot gehört, können Aufträge per Drag & Drop auf die im daneben liegenden Quadranten aufgeführten Fahrzeuge verteilt werden.

Die daraus resultierenden Touren werden im darüberstehenden Quadranten grafisch auf einer Karte dargestellt. Der erste Quadrant zeigt in Form von Balkendiagrammen die pro Tour zur Verfügung stehenden Lenkzeit- und Nutzlast-Ressourcen sowie weitere kritische Grenzwerte. Farbliche Differenzierungen warnen den Disponenten auf einen Blick, sobald ein Tourenplan gesetzliche Vorgaben verletzt.

Die Speditionssoftware, die inzwischen bei einer zweistelligen Anzahl mittelständischer Transportunternehmen im Einsatz kann in Microsoft Office 365 mit Intranet und Dokumenten-Verwaltung integriert werden und den gesamten betrieblichen Prozess- und Arbeitsablauf in einem System abbilden. Dazu bietet sie eine Adressen-, Fahrzeug- und Personalverwaltung sowie ein durchgängiges Auftragsmanagement mit Tarifierung, Disposition, Faktura, Mahnwesen, Dokumenten-Management und Buchhaltungs- sowie Datev-Anbindung. Schnittstellen zu Logistik-Netzwerken wie Timocom, ILN und Palletways/Imperial sind optional verfügbar.

Bildquelle: Arealcontrol