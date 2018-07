Neue ITSM-Partnerschaft

{newsItem.falMedia[0]}

Hintergrund der Partnerschaft sind die ehrgeizigen Wachstumsziele von USU und die Erhöhung des Automatisierungsgrades von ITSM-Prozessen beim Einsatz von Valuemation. USU-Kunden können durch diese erweiterte Automatisierung Kosteneinsparungen im sechs- bis siebenstelligen Bereich erzielen, verspricht USU-Geschäftsführer Peter Stanjeck.

Sysback-Vorstand Alexander Hartmann will die etablierte Software-Suite als Basis für das eigene ITSMplus-Konzept nutzen. Sie biete mit ihrem modularen Aufbau und der Integrationsfähigkeit die „perfekte“ Basis dafür, „denn wir passen Valuemation maßgeschneidert an die individuellen Anforderungen der Kunden an und liefern durch die Verknüpfung unserer Automatisierungslösungen zusätzlichen Mehrwert.“ Und Stanjeck ergänzt, dass Kunden mit der Expertise des Partners „nun viele IT-Services-Abläufe vollständig automatisieren können, beispielsweise im Incident-, Service Request-, Change- oder Problem Management.“

Ehrgeizige Ziele

Alessandro Bello, Leiter des Bereichs „Holistische Automation“ und Mitglied der Geschäftsleitung der Sysback AG steckt sich mit der neuen ITSM-Lösung im Portfolio ehrgeizige Ziele: „Sysback möchte bis zum Jahresende der größte strategische USU Partner in Deutschland werden!“ Valuemation habe einen „sehr breiten Funktionsumfang“, sei „weltweit führend bei der ITIL-Zertifizierung der abgebildeten Prozesse“ und damit bestens für den Mittelstand, aber auch für das Enterprise-Umfeld aufgestellt.

Sysback bietet Systemlösungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, ITSM und IT-Automation. Seit den Anfängen 2002 als klassisches Systemhaus, entwickelte sich das Unternehmen zum Multi-Vendor-Automation-Service-Provider, wie Firmenchef Hartmann es neudeutsch nennt – und steht für das Thema „Holistische Automation“. Gemeint ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem IT-Prozesse und Technologien gleichermaßen systemübergreifend mit Hilfe von Runbook-Automation, „Robotic Process Automation“und Künstlicher Intelligenz automatisiert werden.

