Neuer CEO für Tech Data

Dutkowsky, seit 2. Oktober 2006 CEO und seit dem 7. Juni 2017 außerdem auch noch Chairman bei Tech Data, steigerte in seiner fast zwölfjährigen Amtszeit den Umsatz – auch durch etliche Übernahmen – von 21 auf 36 Mrd. Dollar. In seiner neuen Rolle als „Executive Chairman“ kann er ab Juni weiterhin aktiv ins Tagesgeschäft eingreifen, ähnlich wie beispielsweise sein Amtskollege Larry Ellison bei Oracle. Offiziell heißt es in der Presseinformation, er werde seinem Nachfolger Hume als „strategischer Berater“ zur Seite stehen.

Rich Hume stieß im Mai 2016, kurz vor Bekanntwerden der geplanten Übernahme von Avnet TS, nach über 30 Jahren IBM als COO zu Tech Data. Auf der Chefetage der IBM leitete er als „General Manager“ zuletzt das Outsourcing-Geschäft mit den „Global Technology Services“, davor von Januar 2012 bis Januar 2015 das Europa-Geschäft und seit Mai 2008 die Partner-Organisation. Davor hatte Hume diverse Führungspositionen im PC-Geschäft der IBM inne.

Auch Dutkowsky blickt auf 20 Jahre Führungserfahrung bei IBM zurück, war danach aber auch im Topmanagement von EMC und CEO des in der AS/400-Welt verwurzelten ERP-Hauses J.D. Edwards (heute Oracle). Zur künftigen Zusammenarbeit mit Dutkowsky sagte Hume: „Bob has provided tremendous leadership during his tenure as CEO and has been an incredible mentor and friend since I joined Tech Data. I look forward to continuing to work closely with Bob in his role as executive chairman and know I will continue to benefit greatly from his deep knowledge of the company and the industry.”

Bildquelle: Tech Data