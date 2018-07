Neuer Eigentümer für CA

{newsItem.falMedia[0]}

CA wurde 1976 in New York von Charles B. Wang mit drei Mitarbeitern unter dem Namen Computer Associates International gegründet, ist stark in der Mainframe-Welt verwurzelt, wächst trotz vieler Akquisitionen nur sehr langsam, ist aber hochprofitabel. 2017 erzielte CA bei einem Umsatz von 4,2 Mrd. Dollar einen operativen Gewinn von 1,2 Mrd. Dollar. CA ist in 40 Ländern (auch in Deutschland) aktiv und hält derzeit mehr als 1.500 Patente weltweit; dazu kommen mehr als 950 angemeldete Patente.

Durch die vielen Akquisitionen – beispielsweise von Uccel, ADR, Pansophic, Cullinet, Legent, Cheyenne oder Sterling Software – bietet CA auch etliche Produkte für die Midrange-Welt an, etwa in den Bereichen Scheduling, Infrastruktur-Management oder Software-Entwicklung – dort mit den Software-Entwicklungsumgebungen von Synon, die heute unter den Namen CA 2E und CA Plex vermarktet werden. Immerhin stammt etwa Hälfte des CA-Umsatzes aus dem Geschäft mitAnwendern von Großrechnern, die nach wie vor das IT-Rückgrat vieler Großkonzerne und Behörden sind.

Neue strategische Ausrichtung für Broadcom

Das Übernahmeangebot von Broadcom kommt trotz der enormen Cash-Reserven des bisher in Singapur ansässigen Chip-Riesen überraschend, bedeutet es doch eine neue strategische Ausrichtung für den Käufer. Die geplante Übernahme sei ein wichtiger Baustein der neuen Strategie, zu einem führenden Unternehmen für Infrastrukturtechnologie zu werden, erklärte denn auch Broadcom-CEO Hock Tan: „Mit seiner großen Kundenbasis ist CA auf dem wachsenden und fragmentierten Markt für Infrastruktursoftware einzigartig positioniert, und seine Mainframe- und Unternehmenssoftware-Lizenzen werden unser Portfolio an unternehmenskritischen Technologien erweitern. Wir werden diese Geschäftsbereiche weiter stärken, um der wachsenden Nachfrage nach Infrastruktur-Softwarelösungen gerecht zu werden.“

Auch wenn die Aktionäre und Aufsichtsbehörden die Transaktion noch genehmigen müssen, wird dieser Deal – anders als die geplante Qualcomm-Übernehmen wohl reibungslos über die Bühne gehen. Denn die 20 Prozent Aufschlag auf den Börsenwert des Unternehmens dürften die CA-Aktionäre überzeugen, und auch die US-Regierung als großer CA-Kunde dürfte keine Einwände haben. Stellte die Qualcomm-Übernahme für das „Committee on Foreign Investment“ (CFIUS) noch eine Gefahr für die Interessen der USA dar (u.a. weil Broadcom damals noch in Singapur beheimatet war), befindet sich der Firmensitz seit April in San Jose (Kalifornien) und der Steuersitz im US-Bundesstaat Delaware.

Ein Ankeraktionär geht

Die Schweizer Careal Property Group AG, die mit verbundenen Unternehmen rund 25 Prozent von CA besitzt, will für die Transaktion stimmen. Dahinter steht der Zürcher Autohändler Amag; der langjährige Ankeraktionär trennt sich nach über 40 Jahren von den CA-Aktien, die der Amag-Gründer Walter Haefner erworben hatte. Häfner, der 2012 im Alter von 101 Jahren verstarb, war CA auch in schweren Zeiten – unter beim Betrugsskandal um den CEO Sanjay Kumar im Jahr 2004 – treu geblieben.

Bildquelle: Broadcom