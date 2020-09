Neuer Investor für MHP

Von: Berthold Wesseler

Die im Jahr 1999 als Versandsoftware-Experte gegründete MHP Solution Group hat sich zu einem Anbieter von Supply-Chain-Management- und Logistiksoftware mit über 3.000 Kunden entwickelt. In den letzten zehn Jahren wurde das Portfolio auf Bereiche wie Zollabwicklung, Lagerverwaltung und Transportmanagement ausgeweitet, durch Zukäufe von Logistiksoftware-Anbietern wie Aisys, AZ, BNS, Logcontrol, Tia und Transdata. Heute versteht sich MHP als Komplettanbieter von Soft- und Hardware entlang der gesamten Lieferkette, abgerundet durch ein Consulting- und Business-Intelligence-Angebot.

„Das Engagement von FSN Capital ist als langfristige, strategische Partnerschaft angelegt, die der MHP Solution Group noch mehr Stabilität und Sicherheit verleiht und uns in den kommenden Jahren bei der weiteren Entwicklung unterstützen wird“, erklärte Jasmino Burkic, der im September 2018 angetretene MHP-CEO. Er zeigt sich überzeugt davon, „dass uns FSN Capital in Kombination mit Elvaston Capital genau die Erfahrung und Unterstützung bietet, um das Wachstum der Unternehmensgruppe zu beschleunigen.“ Laut Robin Mürer, Partner von FSN Capital, ist MHP „für weiteres Wachstum gut positioniert“. Man wolle „mit dem Managementteam und Elvaston Capital zusammenarbeiten, um das Wachstum von MHP zu beschleunigen und weitere Marktanteile zu gewinnen.“

An zwölf Standorten in Europa beschäftigen die zehn Unternehmen der MHP Solution Group nach Firmenangaben aktuell rund 300 Mitarbeiter, organisiert in vier Produktbereiche: Customs (Tia Innovations in Böbingen, AZ Außenwirtschafts- und Zollberatungsgesellschaft mbH in Albstadt), Warehouse (Aisys in Würzburg, KDL Logistiksysteme in Hamburg, Logcontrol in Pforzheim, Panda Products Barcode-Systeme in Norderstedt), Shipping (MHP Software GmbH in Neustadt und MHP Software S.L in Spanien) und Transport (BNS in Düsseldorf, Transdata in Bielefeld) sowie das Entwicklungszentrum von MHP in Spanien.

Bildquelle: Chronis Yan / Unsplash