Neuer Investor für Valantic

Am Anfang der Valantic-Historie standen 2012 die beiden Unternehmen Realtime und Dabero. Cedros kam 2013 im nächsten Schritt dazu – und dann recht schnell weitere Unternehmen wie Movento.

Heute ist Valantic eine Holding, die sich das Ziel gesetzt hat, durch die Verbindung von IT- Gesellschaften eine führende IT-Service-Gruppe im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Die Gruppengesellschaften werden dabei so ausgewählt, dass sie von der gemeinsamen Größe profitieren können: Leistungsbreite, gemeinsamer Kundenzugang, Know-How und Management Synergien, bessere Finanzierungskonditionen und Zugang zu IT-Experten.

Die schnell wachsende Valantic GmbH, die seit 2017 unter diesem Namen firmiert, positioniert sich als „Lotse für die Digitale Transformation“. War 2013 noch von 160 Beschäftigten die Rede, betreuen heute nach Firmenangaben über 800 Solutions-Berater und Entwickler mehr als 1.000 Kunden. Aufgekauft wurden in der Zwischenzeit Firmen wie Icubic, Movento, Novem, Wassermann und zuletzt Intargia und im Dezember 2018 die österreichische Digital-Agentur elements.at New Media Solutions GmbH.

Im DACH-Raum an 16 Standorten und international an vier Standorten vertreten, erwirtschaftet Valantic rund 120 Mio. Euro Jahresumsatz. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Financial Services, Customer Engagement & Commerce, Business und Predictive Analytics, SAP-/ERP-Beratung, Enterprise Software sowie Logistik und Supply Chain Management.

DPE wurde 2007 gegründet und hat sich seitdem an 24 Unternehmen beteiligt, die 53 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute knapp 7.500 Mitarbeiter beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 1,2 Mrd. Euro. Zum Portfolio gehört seit kurzem auch das Systemhaus BE-Terna, das mit einem Team von mehr als 500 Beratungs-, Entwicklungs- und IT-Experten an zwölf Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell rund 1.000 Kunden mit Installationen in über 30 Ländern betreut. Der Jahresumsatz des Unternehmens wird mit 70 Mio. Euro beziffert.

