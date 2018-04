„One Channel“-Award für SVA

Der IBM-Partner SVA hat den „One Channel“-Award erhalten, die höchste Auszeichnung im Partnerprogramm der IBM Deutschland. Sie wird an den Partner verliehen, der die IBM im Vorjahr am Markt am effektivsten und prominentesten vertreten hat.

Klaus Gnamm, Geschäftsstellenleiter Süd bei SVA, durfte in diesem Jahr den Award entgegen nehmen. Dabei würdigte der frisch gebackene IBM-Geschäftsführer Matthias Hartmann das erneute starke Umsatz-Wachstum des Partners, der nach wie vor der größte IBM-Partner in Europa und der drittgrößte weltweit sei. Besonders positiv vermerkte er die Präsenz der SVA im Bereich Big Data & Analytics und den weiteren massiven Skill-Ausbau in allen Bereichen. Das Wiesbadener Systemhaus SVA wurde 1997 gegründet und beschäftigt aktuell 850 Mitarbeiter an 16 Standorten.