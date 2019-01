Opheo 5.0: Neues Design und mehr Funktionen

Von: Marcus Walter

Zu den wichtigsten funktionalen Verbesserungen zählen die integrierte Personaleinsatzplanung, die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten der automatischen Tourenplanung sowie zusätzliche Funktionen in der Fahrer-App Opheo Mobile.

Zu den neuen Features im automatischen Tourenplaner, dem ixOptimizer, zählt die Berücksichtigung von Folgeladeeinschränkungen inkl. vorgeschriebener Reinigungen bei bestimmten Produktwechseln auf dem Fahrzeug. Die automatische Optimierung beachtet dabei nicht nur, dass verschiedene Reinigungsvorgänge eingeplant werden müssen, sondern optimiert die Touren- und Produktreihenfolge so, dass Verbote eingehalten, Reinigungen vermieden bzw. Reinigungszeiten minimiert werden. Darüber hinaus kann der Optimizer auch einen vorgegebenen Schichtbetrieb der Fahrzeuge einhalten. Weiterhin können mehrere mögliche Wechselorte der Fahrer hinterlegt werden, die in den generierten Tourenplänen möglichst optimal genutzt werden.

Neue Planfunktionen

Mit Opheo 5.0 stehen den Disponenten außerdem neue Planfunktionen für getaktete Anlieferungen mit einer vorgegebenen Fahrzeugzahl, den parallelen Einsatz von mehreren Regiefahrzeugen und eine automatische Anhängerumplanung bei angebundener Trailerortung und –zuordnung zur Verfügung. Schnittstellen zu ERP-Systemen auf der Plattform IBM i sind ebenfalls vorhanden.

Auch die Telematik-App Opheo Mobile wurde erweitert. So kann der Fahrer nun via Tablet die Abfahrtskontrolle mit einer konfigurierbaren Checkliste durchführen. Festgestellte Mängel lassen sich dazu direkt mit dem Tablet oder Smartphone fotografieren und mit dem Vorgang verschmelzen. Außerdem unterstützt die neue Version das Scannen von Barcodes beim Abliefern oder Übernehmen von Waren, was das fehlerfreie Erfassen von Sendungsdaten vereinfacht und beschleunigt.

Ergänzende Daten kann der Fahrer bei Bedarf am Tablet eingeben, wobei dieser Prozess frei konfigurierbar ist. Dies umfasst auch Fotos, mit denen z.B. Störungen bei der Lieferung dokumentiert werden können. Erfasste Fotos liegen dann dem Disponenten umgehend in der Dokumentenmappe des elektronischen Lieferscheins vor.

Außerdem haben Fahrer nun die Möglichkeit, ihre Urlaubsanträge direkt via Bordcomputer bzw. Tablet zu stellen. Genehmigte Urlaubsanträge können in den Fahrerkalender übernommen und automatisch in der Planung berücksichtigt werden.

Personaleinsatzplanung erweitert

Erweitert wurde auch die Personaleinsatzplanung, so dass der der Disponent nun für einen Planungszeitraum einen Überblick über die verfügbaren Fahrer und besetzten Fahrzeuge erhält und die Zuordnungen direkt anpassen kann. Ist ein Fahrzeug wegen Fahrerurlaubs nicht besetzt, kann ein verfügbarer Springer via Drag & Drop dem Fahrzeug temporär zugeordnet werden. Natürlich wird die Zuordnung hinsichtlich der Fahrereignung geprüft, in den Kalender übernommen und automatisch bei Planungen berücksichtigt.

Im Transportleitstand Opheo sollen vor den Augen des Disponenten alle Fäden zusammenlaufen, weil die App in Echtzeit über den aktuellen Fortschritt der Touren informiert, während die Forecast-Funktion die Folgen von Planänderungen und Verspätungen berechnet und aufzeigt. „Opheo ermöglicht in einem einzigen Cockpit sowohl die Transportdisposition als auch die Steuerung der laufenden Touren und die Vorausschau auf die nächsten Stunden und unterstützt damit die drei zentralen Aufgaben der Disposition“, betont Dr. Stefan Anschütz, Vorstandsmitglied und Gründer der Initions AG.

Bildquelle: Initions AG

Opheo 5.0 mit moderner Benutzeroberfläche.