Optimierung des VLDB-Betriebs

Von: Berthold Wesseler

Big Data ist in aller Munde, denn mit den Daten lassen sich neue Geschäftsmöglichkeiten generieren, wenn nicht sogar völlig neue Geschäftsmodelle gestalten. Doch das setzt eine adäquate IT-Infrastruktur voraus, deren Einführung aufwendig, kostspielig und durchaus riskant sein kann. Doch das muss nicht sein, meint Amadeus Thomas, Geschäftsführer der Jet-Software GmbH in Babenhausen – und verweist auf seine Software Cosort.

Wenn es um die performante Verarbeitung von Big Data geht, kommen schnell Forderungen auf, etwa nach der Einführung neuer NoSQL-Datenbanken wie Hadoop, nach dem Austausch der bewährten Server- und Storage-Systeme durch kostspielige In-Memory-Hardware oder nach der Einführung zusätzlicher ETL-Appliances für das schnelle Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) der benötigten Daten. Alternativ steht meistens auch ein ebenfalls teurer Umstieg auf die aktuellste Servergeneration mit riesigen RAM-Speicher und schnellem Flash-Storage im Raum.

„Doch das ist oft gar nicht notwendig“, warnt Amadeus Thomas vor einem durchaus riskanten oft auch langwierigen und meistens völlig überflüssigen Abschied von den sogenannten Legacy-Systemen wie IBM Power i. In vielen Fällen reiche bereits deren gezielte Modernisierung aus, durch ein performantes Software-Tool für die Sortierung der umfangreichen Datenbestände, der „Very Large Databases“ (VLDB); Thomas verweist an dieser Stelle natürlich auf sein Produkt Cosort des Jet-Software-Partners Innovative Routines International Inc. (IRI) aus Florida, das sich seit über 40 Jahren auf IBM-Mainframes bewährt und seit Anfang 2002 (ab OS/400 V5R1) auch auf der Midrange-Plattform IBM i und ihren Vorläufern einsetzbar ist.

Spart Zeit, Kosten und CPU

„Wir haben kontinuierlich Sortier- und Migrationstechnologien für Plattformen mit offenen Systemen entwickelt, geliefert und verbessert“, erklärt Thomas. Das Ergebnis von mehr als 40 Jahren Entwicklung sei eine schnellere Bereitstellung der Ergebnisse und neuer Metadaten, was auch bei Datentransformation und/oder -migration, Security-Maßnahmen, Prototyping und Reporting helfe.

Der vereinfachte Umgang mit Metadaten und die bessere Ressourcenausnutzung beschleunigen laut Thomas die Gestaltung, Bereitstellung und Ausführung der entsprechenden Batch-Jobs enorm. Daten aus mehr als 125 Datenquellen lassen sich demnach mit Cosort sortieren, verbinden, aggregieren und laden –und zwar „zehnmal schneller als mit SQL und sechsmal schneller als mit ETL-Tools“, verspricht Thomas. Unterstützt werden neben IBM i und Mainframes auch Unix/Linux, Windows und die Rehosting-Plattform Unikix – und zwar mit ihrer JCL und ihren Anwendungen, die z.B. mit Micro Focus Cobol, Natural oder SAS entwickelt worden sind.

Bildquelle: Thinkstock / iStock