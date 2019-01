Pickprozesse verbessern

Von: Ulrike Peter

BMW will die Pick-Prozesse mit Hilfe der Nextlap GmbH verbessern. Dieser Münchener Spezialist für das „Industrial Internet of Things“ (IIoT) bietet mit Smart-Shelf ein intelligentes System zur Digitalisierung und Automatisierung jeglicher Art von Pick-Prozessen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt startet BMW nun den Rollout der Lösung für den produktiven Betrieb im Werk am Standort Leipzig.

Smart-Shelf ist in der Lage, Materialflüsse, Ergonomie und Bestände – basierend auf Echtzeitdaten – zu optimieren. Die Lösung besteht aus einem IoT-Taster mit LED-Bildschirm plus Controller und Bildschirm oder Tablet. Die Regale und Lagerplätze werden mit IoT-Komponenten ausgestattet und an die IP/1-Plattform von Nextlap angebunden. Dabei handelt es sich um eine KI-basierte Plattform zur digitalen Steuerung und Automatisierung von Fertigungs- und Logistikprozessen, in der alle Daten zusammenlaufen und dort in Echtzeit ausgewertet werden können. Der IoT-Taster ist einfaches Gerät, das mit einem simplen Tastendruck eine individuell hinterlegte Nachricht senden und per Email oder App auch empfangen kann.

Bei der Plattform IP/1 handelt es sich um eine Datendrehscheibe mit Echtzeitauswertung. Voll integriert, lassen sich darauf unter anderem Anwendungen zur KI-gestützten Optimierung des Materialflusses in Fabriken ausprägen. Mit solche Lösungen können Automobilhersteller auch die Qualität der Pick-Prozesse umfassend absichern und unter anderem Einsparungen der regulären Kosten für die Pick-Prozesse (Laufwege, Ergonomie, Prozesszeiten etc.) erzielen.

Die Nextlap GmbH wurde 2014 von ehemaligen Audi-Managern gründet und entwickelt IoT-basierte Fertigungs- und Logistiklösungen mit dem Fokus auf die Automobilindustrie.

Bildquelle: BMW