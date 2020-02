Power-Experten im Systemhaus-Verbund

Von: Berthold Wesseler

Im April 2019 hatte die Datagroup SE die UBL Informationssysteme GmbH übernommen. Nun wurde der IBM-Partner mit Sitz in Neu-Isenburg auch namentlich in den Systemhaus-Konzern integriert – und mit Wirkung zum 10. Februar in Datagroup Frankfurt umfirmiert. Nach der inhaltlichen Integration soll die Gesellschaft nun auch namentlich und optisch an die Corporate Identity angepasst werden, heißt es.