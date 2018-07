Premiere in Deutschland

Von: Florian Köfler

In Partnerschaft mit den Stadtwerken Norderstedt, für die Akquinet das Rechenzentrum betreibt, hat das Hamburger IT-Unternehmen als erster RZ-Betreiber in Deutschland eine Hochverfügbarkeitsgarantie nach Tüv IT TSI 4.1 und EN50600 abgegeben.

Die beiden Zertifikate zielen auf die physische Verlässlichkeit der RZ-Strukturen ab und müssen alle zwei Jahre erneuert werden. Der Katalog „Trusted Site Infrastructure“ (TSI) 4.1 ist eine Weiterentwicklung der physischen RZ-Standards, die nun die RZ-Norm EN 50600 der EU für elektrotechnische Normung (CENELEC) als Referenzrahmen hinzuzieht.

Die Norm stellt sicher, dass Baukonstruktion, Elektroversorgung, Klimatisierung, Verkabelung und Sicherheitssysteme auf einen hochverfügbaren Betrieb mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von unter 0,01 Prozent ausgelegt sind. Deshalb hat Akquinet seine beiden Hamburger Twin-Datacenter RZ-HAM-02 und RZ-NOR-01 im März einem Re-Zertifizierungsprozess nach TÜV TSI 4.1 unterzogen. Mit Level 3 extended und Level 4 für beide RZs im Verbund wurde ein sehr hoher Grad an Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.

„Die EN50600 ist eine Rechenzentrumsnorm, die für unsere Kunden mehr und mehr an Bedeutung gewinnt“, erklärt Thomas Tauer, im Akquinet-Vorstand verantwortlich für den RZ-Betrieb. „Zusammen mit der Re-Zertifizierung nach Tüv IT TSI 4.1 verschafft sie uns am Hosting- und Outsourcing-Markt ein einzigartiges Standing.“ Die Zertifizierung nach Tüv-IT-Prüfvorschrift nehme alle physischen RZ-Aspekte in den Blick; Bewertungsbereiche wie Umfeldrisiken, Baukonstruktion, Stromversorgung, Verkabelung, raumlufttechnische Anlagen, Organisation, Dokumentation und RZ-Verbund fließen in die Bewertung ein.

Bildquelle: Akquinet AG