Premium-Service für Googles Cloud

Erweiterte TAM-Abdeckung für Unternehmen mit globalen Niederlassungen, die TAM-Unterstützung in verschiedenen Zeitzonen benötigen. Sie können Sie zusätzlichen TAM-Support während der Geschäftszeiten in anderen Regionen erwerben.

Unternehmenskritischer Support soll in Zusammenarbeit mit Kunden noch in diesem Jahr verfügbar werden. Dieser Service bietet ein „Site Reliability Engineering“ (SRE-Engagement), mit dessen Hilfe der Kunde eine „Schutzhülle“ zur Stabilisierung von Anwendungen in der Google Cloud erstellen kann, die hinsichtlich der Ausfallzeit höchst sensibel sind. Gemeinsam mit dem Kunden aufgebaute „Prozessverzahnungen“ sollen es ermöglichen, auf schwerwiegende Störungen direkt mit dem Ausweichen in vordefinierte „War Rooms“ zu reagieren.