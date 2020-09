Privacy Shield ungültig – was tun?

Von: Axel Keller

{newsItem.falMedia[0]}

Sie speichern oder verarbeiten personenbeziehbare Daten in den USA oder nutzen die Dienstleistungen eines US-amerikanischen Unternehmens oder ihr Dienstleister in der EU nutzt seinerseits Unterauftragnehmer in den USA? Dann müssen Sie jetzt handeln und klären, ob diese Datenverarbeitung weiterhin zulässig ist! Sie sind für die Rechtmäßigkeit jeder Übermittlung verantwortlich, wenn Sie eine solche in Auftrag geben!