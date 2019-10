Prozesse visualisieren zum Nulltarif

{newsItem.falMedia[0]}

Wenn es um die gute Planung und Darstellung von Arbeitsabläufen geht, kann deren Visualisierung deutlich helfen. Diese Erfahrung hat Docuware in Tausenden von Implementierungen seiner Dokumentenmanagement- und Workflow-Software gemacht. „Wir haben eines der einfachsten Tools entwickelt, mit dem sich Geschäftsprozesse als Diagramme darstellen lassen,“ sagt Geschäftsführer Berger. „Es gibt keine Hemmschwelle, das Tool ist selbsterklärend. Jeder kann sofort damit arbeiten.“

Dank Drag&Drop-Funktionen lassen sich mit dem Process Planner beliebige Prozesse, wie beispielsweise das Onboarding eines neuen Mitarbeiters oder das Erstellen eines Verkaufsangebots, als Flussdiagramme abbilden. Mehrere Personen können dann in Echtzeit an diesen Diagrammen arbeiten – einfach und überall via Browser.

Ebenso ist es möglich, die Diagramme als PDF- oder PNG-Dokument abzuspeichern. Das Tool setzt dazu keinerlei Kenntnisse über Workflow-Standards oder Erfahrungen mit Diagrammlösungen voraus. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über die personellen oder finanziellen Ressourcen für komplexe Diagramm-Software verfügen, bekommen damit laut Berger ein nützliches Werkzeug an die Hand. Die Erstellung von Diagrammen zur Erläuterung des Informationsflusses sei der erste Schritt, um Kernprozesse wirklich zu verstehen und dann auch optimieren zu können.



