PTC verbessert den Implementer

Von: Berthold Wesseler

Beispielsweise wurde jetzt die Performance der Kommunikation zwischen den Implementer-Komponenten „Host“ und „Remote“ verbessert, was insbesondere Zeitaufwand für das Zurücksenden eines Remote-Joblogs an das Hostsystem verringert. Außerdem wird jetzt auch das Verwalten von Datenbankeinschränkungen auf Objektebene unterstützt.

Implementer unterstützt die Entwicklung von Software und das Management all ihrer Änderungen und gewährleistet gleichzeitig die Integrität der Softwareinstallationen in Produktions-, Entwicklungs- und Test-Umgebungen auf IBM-i-Servern mit dem Betriebssysteme IBM i 7.2 TR5+ oder 7.3 TR1+. Die Tool-Suite kam 2011 mit der Übernahme von MKS in das PTC-Portfolio.

Ab sofort leitet auch Roland Riedel als neuer Country-Manager für Zentraleuropa alle Vertriebs- und Pre-Sales-Aktivitäten sowie die Go-to-Market-Strategie bei PTC. Der Betriebswirt kam 2011 als „Strategic Account Director“ zu dem amerikanischen Softwarehaus und folgt in seiner neuen Aufgabe auf Stephan Ellenrieder, der in der neu geschaffenen Position als Senior Vice President den strategischen Ausbau des globalen Automotive-Geschäfts übernimmt und weiter als Geschäftsführer in Deutschland fungiert.

Bildquelle: Alfred J. Hahnenkamp / Pixelio