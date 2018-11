Push für Fernzugriff in Großunternehmen

Von: Berthold Wesseler

Illing, der vor seinem Einstieg bei Opentext Anfang 2013 im Management der Firmen Icon Systemhaus GmbH, Software AG, Deutsche Leasing and Novell tätig war, bringt als neuer Vertriebsleiter für das Geschäft mit Unternehmenskunden mehr als 20 Jahre Management-Erfahrung bei Anbietern von Enterprise-Software mit. Der Diplom-Ingenieur für Chemietechnik soll bei Teamviewer zur „treibenden Kraft“ der Strategieentwicklung und -implementierung in den als „Wachstumsfeldern“ apostrophierten Marktsegmenten „Enterprise“ und „Internet of Things“ (IoT) werden. Dabei geht es vor allem um die im September vorgestellte Enterprise-Lösung Tensor, einer Plattform für Fernzugriff in Großunternehmen. Zuletzt hatte Teamviewer aus verschiedenen Gründen mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen.

„Roger wird eine entscheidende Rolle bei der Skalierung unseres Wachstums im Bereich Enterprise und IoT spielen“, wird Teamviewer-CEO Oliver Steil in der Presseinformation zitiert. Steil verweist auf Illings „große Erfahrung in der Implementierung branchenführender Produkt- und Vertriebsstrategien“.

„Es ist ungemein spannend, Teil eines der vielversprechendsten Technologieunternehmen in Europa und darüber hinaus zu werden“, ergänzt Illing. „Teamviewers Angebot für Enterprise-Kunden stützt sich auf den hervorragenden Ruf der Firma und hat von Anfang an eine starke Nachfrage im Markt erfahren.“ Er will die sich bietenden Wachstumschancen im Enterprise- und IoT-Segment mit Angeboten erschließen, „die auf die spezifischen Bedürfnisse von Großunternehmen maßgeschneidert sind.“

Bildquelle: Teamviewer GmbH