Reorganisation von Nextway

Am 15. Januar wurde Thomas Hougaard-Enevoldsen zum CEO der seit Jahren verlustgeplagten dänischen Firma Nextway Software ernannt. Er bildet gemeinsam mit Henrik Baasch, Ex-CEO und Firmengründer Kim Hellum und Raphael Schlegel das neue Management-Team des rund 60 Mitarbeiter und 10 Mio. Euro Jahresumsatz starken Softwarehauses.

Hougaard-Enevoldsen, der nach 17 Jahren und mehreren Führungspositionen beim weltweit aktiven Softwarehaus Nextway (früher Multi-Support) die Unternehmensleitung von Firmengründer Hellum übernimmt, bringt mehr als 25 Jahre technische, kaufmännische und organisatorische Erfahrung in der IT-Branche mit. Neben seiner neuen Rolle als CEO wird er weiterhin als Senior Vice President of Partnerships bleiben.

Schon bisher hat Hougaard-Enevoldsen mitgeholfen, das in der AS/400-Welt verwurzelte Unternehmen als Anbieter digitaler Workplace-Software zu positionieren. Software, die auf der Java-basierten Next-Plattform basiert und mit der Unternehmen Dokumente auf allen IT-Plattformen (inklusive IBM i) effizient verarbeiten und ihre Geschäftsprozesse optimieren können.



Die wichtigsten Funktionen in ganz Europa sind bei Nextway nun in drei Bereiche unterteilt:

Markets : Unter der Leitung von CCO Henrik Baasch fokussieren sich die Mitarbeiter der Bereiche Customer-Relations und Communication auf die Angebote für die strategischen Märkte Versicherungen, Finanzen, Produktion und Logistik.

Products : Unter der Leitung von Kim Hellum – CTO (Gründer und ehemaliger CEO) – soll die Weiterentwicklung der Digital-Workplace-Plattform Next sichergestellt werden.

Services: Der zum COO beförderte Raphael Schlegel so mit seinem Team dafür sorgen, dass Kunden auf der ganzen Welt effiziente Implementierungen und die nötigen Supportleistungen erhalten.

Gleichzeitig wurde Marcel Ritter, Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung, zum „Senior Vice President“ ernannt, der für den strategischen Ausbau des Marktes „Finance“ verantwortlich ist. Diese neue Aufgabenverteilung im Führungsteam zielt darauf ab, die Bereitstellung zunehmend cloudbasierter Software zu vereinfachen.

Seit 1986 bedient Nextway Kunden weltweit über ein Netzwerk zertifizierter Partner und eigene Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Deutschland, Norwegen, Schweden, der Schweiz und England. Die Nextway Software Germany GmbH unter Leitung von Claus Cordes beschäftigt 12 Mitarbeiter. Die Java-basierte Software Next, entstanden aus der AS/400-Software Multi Archive, ersetzt Prozesse, die Papierdokumente, Spreadsheets, PDFs und E-Mails involvieren, durch digitale Workflows und läuft laut Cordes auf moderner Power-Hardware mittlerweile schneller als auf Windows-Servern.

