Retailsolutions expandiert in UK

Die Retailsolutions AG, ein auch in Deutschland aktives SAP-Beratungshaus mit Fokus auf den Einzelhandel und Hauptsitz in Zug/Schweiz, hat zum 1. Oktober im England den SAP-Bereich des IBM-Partners PCMS Group übernommen, der sich wieder auf seine Point-of-Sale Lösung Vision Commerce fokussiert.

Retailsolutions dagegen baut damit die Präsenz auf der Insel deutlich aus und erweitert die Belegschaft an fünf Standorten auf einen Schlag um 40 auf 150 Köpfe. Entstanden 2005 durch einen Spin-off aus der saarländischen SAP-Niederlassung St. Ingbert, baut Retailsolutions nun eben dort neue Büroräume, die Platz für rund 100 Mitarbeiter bieten sollen.

„Mit dem Wechsel des SAP-Teams der PCMS Group zu Retailsolutions erhöhen wir den adressierbaren Markt für unsere Dienstleistungen und für SAP-Software im Vereinigten Königreich“, wird Philipp Rohe, geschäftsführender Gesellschafter der Schweizer Softwerker, in einer Pressemitteilung zitiert. „Darüber hinaus profitieren unsere bestehenden Kunden von den Möglichkeiten bei der Bereitstellung von Anwendungs- und Wartungsservices, die wir zuvor nicht anbieten konnten.“ Mit dem Team der PCMS Group will er sicherstellen, dass auch in UK Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette angeboten werden können, von der Beratung über die Lizenzierung, Architektur und Projektabwicklung bis hin zu Support.

Retailsolutions will auch in Zukunft mit PCMS zusammenzuarbeiten, um gemeinsam „End-to-End“-Einzelhandelsprojekte zu realisieren. Darüber hinaus hat retailsolutions mit dem Partner PCMS Group Zugriff auf eine Template-Lösung für SAP S/4 Hana, die eine schnelle Implementierung von SAP-Systemen in Einzelhandels- und Modegeschäften erlaubt.



