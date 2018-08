Rimini Street im Clinch mit Oracle

{newsItem.falMedia[0]}

Oracle am Federal Court in Nevada eine dauerhafte Verfügung („permanent injunction“) wegen der Verletzung des Copyrights gegen das Fremdwartungsunternehmen Rimini Street erwirkt. Der darf jetzt keine Software von Oracle mehr reproduzieren, dazu gehörige Dokumente nutzen oder an Dritte weitergeben und auch nicht zum Testen oder zur Entwicklung auf den Quellcode der Software (.z.B. JD Edwards zugreifen – außer, der Kunde hat einen gültigem Lizenzvertrag mit Oracle.