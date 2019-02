Rückzieher beim IBM-Deal mit T-Systems

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Das Fusionskontrollverfahren B7-205/18, in dem das Bundeskartellamt den geplanten Er­werb von Ver­mö­gens­wer­ten der T-Sys­tems In­ter­na­tio­nal GmbH durch IBM Deutsch­land prüfte, ist am 30. Januar durch eine Rücknahme des Antrags beendet worden. Vermutlich kommt also der spektakuläre Mainframe-Deal nicht zustande. Jedenfalls nicht so, wie er ursprünglich angedacht war.