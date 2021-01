SAP erweitert den Vorstand wieder

Von: Berthold Wesseler

Die Amerikanerin Julia White (47) tritt am 1. März den neu geschaffenen Vorstandsposten „Chief Marketing and Solutions Officer“ an. Sie kommt nach fast 20 Jahren bei Microsoft, wo sie in den letzten fünf Jahren das Produktmarketing für die Azure-Cloud geleitet hat, zur SAP.

Schon einen Monat zuvor rückt Scott Russell (47) in das Führungsgremium auf, genau wie White mit einer auf drei Jahre befristeten Amtszeit. Der Australier, bisher Präsident Asia Pacific Japan bei den Walldorfern, ersetzt die Ende Januar überraschend ausscheidende Adaire Fox-Martin. Die Chefin von Vertrieb und Kundenservice hatte noch einen bis 2025 gültigen Vertrag und soll nach Unternehmensangaben Ende Januar auf eigenen Wunsch ausscheiden. Aufsichtsrat und Firmengründer Hasso Plattner dankte ihr dafür, dass sie „lange Jahre zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat.“

Schon im September wurde bekannt, dass Sabine Bendiek, damals noch Chefin von Microsoft Deutschland, zu Jahresbeginn als Arbeitsdirektorin und künftige COO zu SAP kommt, so dass nun fünf Männer und zwei Frauen den Vorstand des Walldorfer Softwarekonzerns bilden.

Bendiek ersetzte Personalvorstand Stefan Ries, der im Frühjahr wie der für Digital Business Solutions zuständige Michael Kleinemeier nach langen Jahren im Vorstand ausgeschieden war. Schon Ende April war Co-CEO Jennifer Morgan nach nicht einmal einem halben Jahr das dem Amt gefeuert worden, dass sie erst nach dem plötzlichen und überraschenden Rücktritt ihres Vorgängers Bill McDermott im Oktober 2019 angetreten hatte. Bedenkt man noch das Ausscheiden von Bernd Leukert und Rob Enslin im Frühjahr 2019, hat das SAP-Führungsgremium sehr viel Erfahrung verloren, das CEO Klein und Thomas Saueressig und Jürgen Müller, die beide erst seit 2019 im SAP-Vorstand sind, mit ihrem Elan nicht unbedingt ersetzen können. Graue Eminenz im Vorstand ist nun Luka Mucic, dessen Vertrag bis zum Jahr 2026 auch die längste Laufzeit hat.

