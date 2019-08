SAP-Expertise zugekauft

Von: Berthold Wesseler

Rund drei Monate, nachdem IT-Informatik am 13. Mai beim Amtsgericht Ulm den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hatte, wechselten rückwirkend zum 1. August die wesentlichen Vermögenswerte den Besitzer. Übernommen wurden auch die Mitarbeiter der IT-Informatik GmbH sowie der beiden Firmentöchter Mercoline GmbH in Berlin (erst im Sommer 2018 zugekauft) und IT-Informatik Digitalización Industrial 4.0 in Barcelona. Rund 300 Arbeitsplätze an den drei Standorten bleiben so erhalten, freute sich Martin Mucha von der Stuttgarter Kanzlei Grub Brugger, der die Sanierung als Generalbevollmächtigter begleitet hatte.

Firmengründer Günter Nägele nicht mehr an Bord

Allerdings muss man anmerken, dass bei der 1987 gegründeten IT Informatik zuletzt schon 100 Arbeitsplätze verloren gegangen waren. In dem zuletzt veröffentlichten Jahresabschluss für das Jahr 2017 war nur noch von rund 30 Mio. Euro Umsatz die Rede. Das war aber schon ein Rückgang um neun Prozent; Firmengründer und Geschäftsführer Günter Nägele musste am 31.Januar 2019 gehen. Sanierungsexperte Christoph Deinhard leitete als neuer Geschäftsführer die Sanierung ein.

Das Systemhaus IT Informatik ist in den Bereichen SAP-Beratung, Cloud-Infrastruktur, Industrie 4.0 und Software-Entwicklung aktiv, insbesondere für Kunden aus dem Mittelstand. Die Datagroup ist mit bundesweit mehr als 2.200 Beschäftigten und voraussichtlich über 300 Mio. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2018/2019 (vor dieser Akquisition) einer der großen deutschen IT-Dienstleister und hatte erst im Frühjahr mit der Übernahme von UBL die Kompetenz im Bereich IBM-Infrastrukturen ausgebaut; UBL erwirtschaftete 2018 mit über 70 Mitarbeitern mehr als 20 Mio. Euro Jahresumsatz.

„Mit der Übernahme durch die Datagroup haben die übernommenen Mitarbeiter und Kunden wieder eine langfristige und nachhaltige Perspektive unter dem Dach eines strategisch hervorragend aufgestellten IT-Dienstleisters“, sagte Mucha; allerdings könnten weitere Sanierungsmaßnahmen folgen, auch wenn Datagroup-CEO Max Schaber erklärte: „Die Mitarbeiter, die wir neu an Bord haben, passen mit ihren Kompetenzen sehr gut zu unserem bestehenden Leistungsportfolio. Auch unsere regionale Abdeckung können wir an den Standorten Berlin und Ulm weiter verbessern.“

„Mit der Akquisition bekommen wir dringend benötigte Mitarbeiter mit SAP- sowie Entwicklungs-Know-How“, wird auch Andreas Baresel, Chief Production Officer der Datagroup, in der Pressemitteilung zitiert. „Wir sehen eine deutlich gesteigerte Nachfrage unserer Kunden im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0“, ergänzt COO Dirk Peters. „Die Migrationswelle von SAP R/3 nach S/4 Hana zieht ebenfalls stark an. Gleiches gilt für die Investitionsbereitschaft unserer Kunden in Cloud-Computing sowie in Sachen Mobilisierung und Automatisierung von Geschäftsaktivitäten.“ Man sehe sich nach der Übernahme mit nun über 500 SAP-Experten als einen der führenden Anbieter von SAP-Betriebsservices in Deutschland.

