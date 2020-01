SAP-HCM-Betrieb beim Land NRW

Von: Berthold Wesseler

Dabei geht es um den Betrieb von SAP Human Capital Management (HCM), von der Sicherstellung der Gehaltsgenauigkeit bis zur Bereitstellung digitaler Prozesse für das nordrhein-westfälische Landesamt für Besoldung und Versorgung. Das Zentrum bedient monatlich fast 700.000 seine Beamten, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und Pensionäre. Damit ist die Behörde in Düsseldorf als „Lohnbüro“ die größte zahlende Stelle des öffentlichen Dienstes in Deutschland – und die zweitgrößte weltweit.

„Die Verlängerung unserer Beziehung zu Deutschlands größtem öffentlichen Arbeitgeber um weitere vier Jahre spiegelt den zunehmenden Erfolg von Zalaris in diesem Sektor sowie in Bezug auf die allgemeine regionale Stabilität, das Wachstum und die Expansion wider“, sagt der CEO und Gründer von Zalaris, Hans-Petter Mellerud.

Laut Mellerud kann Zalaris den gesamten „Lebenszyklus“ von Mitarbeitern in Unternehmen und Behörden abdecken, von ihrer Einstellung und Einbeziehung über Vergütung, Arbeitszeit und Anwesenheit, Reisekosten und Leistungsmanagement bis hin zu ihrem Ausscheiden oder ihrer Verrentung. Die lokalen und länderübergreifenden Bereitstellungsmodelle seien bewährt, und zwar in Form von On-Premise-Implementierungen, Software as a Service (SaaS) sowie Cloud- und Geschäftsprozess-Outsourcing (BPO).

Bildquelle: Zalaris