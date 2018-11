SAP-Lizenzkosten im Griff

{newsItem.falMedia[0]}

Für die jährliche SAP-Lizenzmessung bietet die Karlsruher Sivis GmbH das Tool License-Manager an. Das lohnt sich, weil ein durchschnittlicher SAP-Kunde laut Sivis-Geschäftsführer Kai Bounin mit rund 3.500 Usern auf 20 unterschiedlichen SAP-Systemen arbeitet. Damit wären theoretisch an 70.000 Stellen manuelle Anpassungen möglich. Das wäre in der Praxis natürlich niemals überprüfbar, weshalb die meisten Unternehmen ihre Daten nur dort korrigieren, wo sie Fehler vermuten.