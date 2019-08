Schaeffler will S/4 Hana einführen

Von: Berthold Wesseler

Die Schaeffler AG hat heute eine „strategische Partnerschaft“ mit SAP geschlossen, um so als global tätiger Automobil- und Industriezulieferer „die Weiterentwicklung der IT-Anwendungssysteme und damit die digitale Transformation“ voranzutreiben. Der Fokus der Partnerschaft liegt auf laufenden und künftigen Projekten zur Einführung von SAP-Produkten und deren Integration in die IT-Gesamtarchitektur, in der S/4 Hana ein wesentlicher Bestandteil werden soll.