Serviceware kauft Cubus

Von: Berthold Wesseler

Die Firma Serviceware SE, Bad Camberg, investiert die aus dem Börsengang im April 2018 erlösten 60 Mio. Euro weiter in ihre Wachstumsstrategie – und meldet heute die vollständige Übernahme des OLAP-Experten Cubus AG. Dieser IBM-Partner mit Hauptsitz in Herrenberg ist seit über 25 Jahren am Markt und betreut mit rund 40 Mitarbeitern Kunden wie Ritter Sport, DHL, Mastercard und Uvex. Hatte Serviceware vor gut einem Jahr noch 285 Menschen angestellt, sollen es Ende 2019 schon rund 500 sein.