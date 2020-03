Sicher durch den Corona-Lockdown

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Die derzeitige flächendeckende Umstellung auf mobiles Arbeiten, „Home Office“, Datenübermittlung und Remote-Authentifizierung erhöhte ganz offensichtlich die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Andernfalls entstehen neue Gelegenheiten für Angreifer, die sich die Gunst der Stunde zunutze machen wollen.

Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. listet deshalb auf seiner Homepage aktuell kostenfreie IT-Sicherheitslösungen seiner Mitglieder, um betroffenen Anwendern Unterstützung zu bieten. Denn nicht jedes Unternehmen verfügt über die IT-Infrastruktur, um das „Home Office“ der Mitarbeiter adäquat zu sichern. Oft werden hilfsweise private Hard- und Software sowie Netzanbindungen genutzt. Möglicherweise sind auch nicht alle Komponenten, die Unternehmen und Organisationen ad hoc zur Verfügung stellen, auf dem Stand der Technik in Bezug auf IT-Sicherheit.

Die Teletrust-Mitglieder stellen über eine öffentliche Webseite für drei Monate kostenfreie IT-Sicherheitslösungen einschließlich Fernberatung zur Verfügung. Die Angebote richtet sich an alle Arten von betroffenen Anwendern. Teletrust ist ein Kompetenznetzwerk, das in- und ausländische Mitglieder aus Industrie, Verwaltung, Beratung und Wissenschaft sowie thematisch verwandte Partnerorganisationen umfasst. Durch die breit gefächerte Mitgliederschaft und die Partnerorganisationen sieht sich Teletrust als größter Kompetenzverbund für IT-Sicherheit in Deutschland und Europa.

Bildquelle: Thinkstock/iStock