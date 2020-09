Silonet automatisiert die Tourenplanung

Von: Marcus Walter

Mit der Umstellung will der stark expandierende Logistikdienstleister seine drei Disponenten deutlich entlasten, die Prozesse beschleunigen sowie die Leer-Kilometer und die CO 2 -Emissionen um bis zu 6 Prozent reduzieren. „Durch den im Februar 2020 eingeführten ixOptimizer können wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen, ohne die Zahl der Disponenten weiter zu erhöhen“, erklärt Silonet-Geschäftsführer Marco Reemer, dessen Team seit 2019 auch die 50 Betonfahrmischer des Tochterunternehmens Betonnet GmbH betreut.

Silonet, ein Gemeinschaftsunternehmen des Baustoffproduzenten Holcim und des Mittelständlers Gerdes + Landwehr, arbeitet bereits seit Februar 2019 mit dem Transportleitstand- und Telematiksystem Opheo. Die Disposition und Tourenplanung sei durch die Standardsoftware für das Transportmanagement von Straßengüterverkehren „sehr einfach geworden“, sagt der Disponent Christoph von Glinski. Dazu trage auch „der Überblick über die aktuellen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Positionsdaten sämtlicher Fahrzeuge bei“.

Opheo Mobile App auf dem Fahrerterminal

Durch die Software wurden auch die Fahrer in den Digitalisierungsprozess integriert. Dazu wurde auf jedem der mit Opheo disponierten Lkw, die bereits mit einem Fahrerterminal von Webfleet ausgerüstet waren, die Opheo Mobile App installiert. Zieladressen der Lieferaufträge werden direkt aus dem Leitstand an die App übertragen und von dort an die Webfleet-Navigation weitergegeben. In umgekehrter Richtung überträgt die App Statusinformationen an die Zentrale zurück. Die Ortung der Lkw und die Übermittlung aktueller Positionsdaten erfolgt direkt über Webfleet.

Auch der ixOptimizer, ein Algorithmus für die automatische Tourenplanung, wurde von den Disponenten schnell akzeptiert. Den Ausschlag gab die von Silonet organisierte „Dispo-Challenge“, bei der erfahrene Mitarbeiter dieselbe Planungsaufgabe für den Fuhrpark erhielten wie der ixOptimizer. „Am Ende lieferte der ixOptimizer das bessere Ergebnis“, stellt von Glinski fest. „Die Einführung verlief problemlos, zumal wir von den Erfahrungen unserer Muttergesellschaft Gerdes + Landwehr profitieren konnten.“ Die nutze Opheo bereits seit 2017.

Die von der Initions AG entwickelte Software lässt sich für eine große Bandbreite an Transporten und Fahrzeugarten einsetzen. Dazu zählen neben Depotverkehren auch Streckenverkehre im Bereich Teil- und Komplettladungen. Es können sowohl Stückgut- als auch Schüttgut-Probleme abgebildet werden. Selbst für Silozüge, Mehrkammer-Fahrzeuge und ausgewählte Sonderfahrzeug-Typen liefert der ixOptimizer nach kurzer Rechenzeit optimierte Tourenvorschläge, die je nach Zielsetzung Fahrzeiten, Wegstrecken oder Verspätungen minimieren und dabei auch CO 2 -Emmissionen reduzieren helfen.

Selbstlernender Algorithmus

Zudem lässt sich die Software mit Hilfe von Optimierungsparametern und dem Opheo-Regelwerk an kundenindividuelle Rahmenbedingungen anpassen. So berücksichtigt der ixOptimizer zum Beispiel geforderte Fahrzeugeigenschaften und -kapazitäten, Fahrerqualifikationen, Lade- und Öffnungszeiten sowie Lenk- und Ruhezeiten.

Das Modul basiert auf einem selbstlernenden Algorithmus. Das als „Adaptive Evolutionary Search“ bezeichnete Planungsverfahren ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit Tausende von Tourenplänen zu berechnen und durch einzelne Änderungen eine schrittweise Verbesserung zu erreichen. Zudem merkt sich der ixOptimizer, welche Änderungsschritte zu Verbesserungen oder Verschlechterungen des Tourenplans geführt haben und bevorzugt für weitere Schritte die Änderungen mit größerer Erfolgswahrscheinlichkeit.

