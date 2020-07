Smart Label mit SAP-Anbindung

Von: Lena Schwekendiek

Smart Labels für die dynamische Beschriftung von Objekten in der internen Logistik.

Über RFID-Tags angesteuerte E-Paper-Displays agieren dabei im Zusammenspiel mit den ERP-Prozessen. Über ein mobiles Endgerät können die RFID-Daten direkt mit SAP-Systemen ausgetauscht und verarbeitet werden. Das E-Paper-Display bildet die auf dem RFID-Tag gespeicherten, aktuellen und veränderlichen Daten ab; Logistikprozesse lassen sich so optimieren und papierlos gestalten.

Visualisierte Informationen an Produkten und Gebinden in der internen Logistik können über die „Smart Label“ gewährleistet werden. Hierbei erfolgt der Datenaustausch über ein mobiles Endgerät, das direkt mit dem SAP-Backend verbunden ist. Sycor übernimmt hierbei die Integration des Datenaustauschs und der Verarbeitung in Business-Prozessen.

Bildquelle: Sycor