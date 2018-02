Spectre: Power6 wird nicht gepatcht

Patches für ältere Hardware mit Power4, Power5 oder Power6 will IBM nicht liefern – „consistent with previously announced end of service“, wie es heißt. Wobei 2015 vom Verkauf zurückgezogenen Power6-Systeme noch bis März 2019 gewartet werden. Betroffenen Kunden empfiehlt IBM lapidar ein Upgrade auf moderne Hardware.

Diese Empfehlung hat IBM jetzt im PSIRT Blog veröffentlicht, über den die gesamte offizielle Kommunikation zum Umgang mit Meltdown und Spectre läuft. Dort heißt es weiter: Man fühle sich den Kunden aber verpflichtet und werde am 6. Februar den betroffenen Kunden ein Angebot unterbreiten, ihr Sicherheitsprofil zu verbessern und sich durch den Kauf von Power8- oder Power9-Systemen gegen Spectre und Meltdown zu wappnen; IBM werde entsprechende Services für Migration, Security-Support, und Finanzierung anbieten. Zielgruppe dürften vor allem Power6-Anwender mit laufendem Wartungsvertrag sein.

„Information about generations prior to Power4 will be communicated on an as-needed basis“, heißt es offiziell. Das Patching der Firmware beseitigt die Schwachstelle nur teilweise und ist eine Voraussetzung dafür, dass die Betriebssystem-Patches wirksam sind. Diese Fixes für das Betriebssystem – weitere werden folgen – können laut IBM unabhängig von den Firmware-Patches für die Power-Hardware installiert werden.

Auf die Frage, ob ein Fix für Power6 überhaupt notwendig ist, hat DV-­Dialog von IBM bisher keine Antwort er­halten. Anders als vielfach gedacht sind aber offenbar auch die 2007 lancierten Power6-Modelle durch Spectre-­Attacken angreifbar, obwohl die Prozessoren die Befehle strikt in der vorgegebenen Reihenfolge abarbeiten – also mit In-Order-Execution statt der Verruf geratenen spekulativen Out-of-Order-Execution, die alle späteren Power-Generationen verwenden. Aus diesem Grunde wären für ein Patching von Power6 auch andere Wege gefragt als bei den Nachfolgern.

Bildquelle: Thinkstock / iStock