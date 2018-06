Spielen Sie bereits in der Liga der Technologie-Champions?

{newsItem.falMedia[0]}

Gerade die Vielfalt der Produktvarianten nimmt in zahlreichen Branchen, aufgrund kontinuierlich steigender Anforderungen der fertigenden Industrie, stetig zu. Industriefirmen stehen dadurch vor der Schwierigkeit, ihre Maschinen, Anlagen und Roboter trotz hoher Produktvarianz kontinuierlich mit größtmöglicher Effizient einzusetzen.

Um dies zu erreichen, suchen immer mehr Unternehmen nach Lösungen, ihre Systeme im Sinne von Industrie 4.0 intelligent miteinander zu vernetzen. Dabei liegt die entscheidende Herausforderung vor allem darin, den richtigen Einstiegspunkt zu finden.

Wo liegt der ideale Einstiegspunkt für Industrie 4.0?

Zur Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, sich die industrielle Revolution als eine Reise vorzustellen, die viele Chancen für diejenigen bietet, die auf die richtige Strategie setzen.

Die rasante Entwicklung im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Robotertechnologie stellt hohe Anforderungen an die Simulation und die virtuelle Inbetriebnahme von Anlagen. Und das unabhängig davon, um welchen industriellen Sektor es sich handelt.

Aufgrund mangelnder Echtzeitfähigkeit und nicht vorhandener digitaler Daten können zahlreiche Prozesse und Systeme jedoch nicht ihr volles Potenzial entfalten. So kann beispielsweise eine Echtzeitsimulation daran scheitern, das keine intelligenten, digitalen Komponenteninformationen (wie z. B. Daten zu Beschleunigung, Massenschwerpunkten, Gewichten sowie Oberflächenqualität) zur Verfügung stehen.

Intelligente Komponentendaten gefragt

Die intelligenten Komponentendaten sind dabei nicht nur eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung von Simulationen, sondern beispielsweise auch hilfreich für bevorstehende Wartungsarbeiten.

Die Interpretation mittels Sensoren in Echtzeit erfasster Informationen ist nur dann möglich, wenn auch die digitale Komponente über diese Informationen bzw. Vergleichswerte verfügt. Und genau hier liegt bereits die Antwort auf die Eingangsfrage, wo der richtige Einstiegspunkt für Industry 4.0 zu finden ist. Oder mit anderen Worten: Hat das Unternehmen Zugriff auf intelligente, digitale Komponenteninformationen in seiner Datenumgebung?

Digitaler Zwilling, Voraussetzung für Industrie 4.0

Um erfolgreich den ersten Schritt in Richtung „Industrie 4.0“ nehmen zu können, müssen virtuelle Maschinen, Anlagen und Roboter daher mit virtuellen Komponenten entwickelt werden, die sich zu 100 Prozent wie deren reale Komponenten verhalten inklusive Informationen wie Schnittstellen, Parameter und Funktionsweisen.

Mit Hilfe dieser sogenannten „Digitalen Zwillinge“, wie sie etwa die Produktkatalog-Technologie von Cadenas unterstützt (siehe Video), können realistische Test- und Einsatzszenarien entwickelt werden. Dazu zählen unter anderem alle Steuerungsfunktionen in der Prozess- und Bewegungssteuerung. Genau hier, bei der Nutzung von intelligenten Komponenten und echten „Digitalen Zwillingen“, liegt demnach der ideale Einstiegspunkt in die Industrie 4.0.

Den mit Industrie 4.0 entstehen vollkommen neue Herausforderungen an digitale Komponenten – und damit auch an elektronische Produktkataloge: CAD-Modelle, Kinematik-Informationen und die Produktkonfiguration reichen nun bei weitem nicht mehr aus. Die neue Herausforderung liegt darin, alle Komponenteninformationen wie Kinematik, Elektrotechnik sowie Softwareinformationen in einem einzigen digitalen Modell - dem so genannten „digitalen Zwilling“ - verschmelzen zu lassen.

Intelligente Vernetzung

Der „Digitale Zwilling“ von Komponenten kann dabei nur der erste Schritt hin zum „Industrial Internet of Things (IIoT) sein, da diese intelligenten Komponenten im nächsten Schritt auch mit intelligenten Geräten kommunizieren können müssen: Dies ist zum Beispiel bei einer Pumpe mit intelligenten Sensoren der Fall. Bei einer bevorstehenden Störung kann die Pumpe dank ihrer smarten Eigenschaften mit Hilfe eines speziellen Analysetools innerhalb einer Cloud einen Wartungsprozess starten und so rechtzeitig verhindern, dass sie komplett ausfällt. Dies trägt dazu bei, Ausfallzeiten in der Produktion zu reduzieren und eine Fertigungslinie wesentlich effizienter zu nutzen.

An diesem Punkt endet unsere Reise in die Ära der industriellen Revolution: Wir konnten den idealen Einstiegspunkt für Industrie 4.0 durch intelligente Komponenten ausfindig machen bzw. die enorme Bedeutung des digitalen Zwillings im Maschinen- und Anlagenbau kennen lernen und finden den Abschluss der Reise bei der intelligenten Kommunikation realer Komponenten mit vorhandenen PLM- und ERP-Systemen sowie mit den digitalen Zwillingen im Produktlebenszyklus.

Das i-Tüpfelchen wäre abschließend noch die Kombination der oben genannten Bereiche mit den Einkaufsinformationen, da auch der Einkauf und die Logistik von digitalen Procurement-Daten wie Lieferzeiten, Listenpreise und Zolltarifnummern profitiert. Und das schließt letztendlich den Graben zwischen Einkauf und Engineering – was das sogenannte „Purchineering“-Konzept verdeutlicht.

Bildquelle:Cadenas

Unser Autor Walter Leder arbeitet seit 2000 bei der Augsburger Cadenas GmbH. Als Prokurist ist er nicht nur für den Finanzbereich zuständig, sondern auch für strategische OEM-Partnerschaften.