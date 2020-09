Step von Stibo Systems für SAP Netweaver zertifiziert

Von: Berthold Wesseler

Dass Step 10.0 mit Netweaver integriert werden kann, wurde vom SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) bescheinigt. Kunden, die Multidomain-Lösungen einsetzen, können laut Stibo-Manager Nils Erik Pedersen durch den Austausch von Materialstamm-, Kundenstamm- und Lieferantenstammdaten zwischen Step und S/4 Hana die Datenqualität verbessern. Dadurch können laut Pedersen die Prozesse zur Einführung neuer Produkte verbessert und die Markteinführungszeit insgesamt verkürzt werden. „Viele unserer Kunden nutzen SAP-Lösungen“, so Pedersen weiter. Die Zertifizierung werde „ihnen die Gewissheit geben, dass wir ihre Investitionen als Teil ihrer gesamten Datenstrategie wertschätzen“.

Dank der zertifizierten Kompatibilität dürfte es den IT-Leitern einfacher fallen, ihr Ziel der Datentransparenz zu erreichen, weil sie eine einzige, zentral verwaltete Quelle für Stammdaten schafft. Diese Daten bilden die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen und langfristigen Beziehungen zu Handelspartnern und Verbrauchern.

„Multidomain“ heißt in diesem Zusammenhang, dass beim Stammdatenmanagement einzelne Daten-Domains wie Produk-, Kunden-, Asset-, Lieferanten-, Mitarbeiter- oder Referenz- und Standortdaten in einem System vereint werden. So entsteht ein „Digital Business Core“, der sich schnell an Marktveränderungen anpassen lässt und sich anbahnende Trends frühzeitig erkennbar macht. Mit Step werden alle Stammdaten aufgenommen, bereinigt, angereichert, in Beziehung gesetzt und zentral in einem System bereitgestellt. Unternehmen können so den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine wesentliche Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen.

Stibo Systems ist übrigens eine private Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Firmengruppe Stibo A/S mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark.

Bildquelle: Stibo Systems