Stöckert neuer CEO der Technogroup

Klaus Stöckert hat viele Jahre als Manager und CEO an der Schnittstelle zwischen der Informations- und Telekommunikationstechnologie sowie dem Vertrieb gearbeitet, zum Beispiel als CEO von Unify Deutschland (ehemals Siemens Enterprise Telecommunications). Der IT- und Digitalisierungsexperte soll nun die Marktpräsenz des Hochheimer Drittwartungsanbieters ausbauen.

„Im Zuge der digitalen Transformation werden nicht nur Daten, sondern auch IT-Infrastrukturen und Rechenzentrum-Services immer wichtiger“, wird Stöckert in der Pressemitteilung zitiert. Dank dieser Entwicklung will er „unsere Position als Marktführer für Third Party Maintenance (TPM) in der D/A/CH-Region weiter ausbauen“.

Gegründet 1990, ist Technogroup heute ein breit aufgestellter Multivendor-Dienstleister für Rechenzentren. Rund 4.700 Kunden greifen laut Stöckert auf das Servicenetz zurück, hinter dem ca. 290 Mitarbeiter stehen. Anfang 2019 war das mit der Übernahme des Wartungsanbieters CPU Service auf Polen ausgeweitet worden.

Erst im November 2017 hatte britische Private Equity-Gesellschaft Vitruvian Partners gemeinsam mit den Geschäftsführern Dr. Ralf Dingeldein und Alfried Netzband die Technogroup IT-Service GmbH den Gründungsgesellschaftern sowie dem 2013 eingestiegenen Investor Caldec abgekauft. Auch das Geschäftsjahr 2018 hatten die Hochheimer mit einem Umsatzplus abgeschlossen – und hatten den Umsatz um rund sieben Prozent auf ca. 37 Mio. Aktuell besteht die Geschäftsführung aus CEO Klaus Stöckert, dem langjährigen Technikchef Alfried Netzband und Arnd Krämer, der im vergangenen als neuer Finanzchef gemeinsam mit Vertriebsgeschäftsführer Alexander Bernecker ins Unternehmen kam. Bernecker hat das Unternehmen allerdings bereits wieder verlassen.

