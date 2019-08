Syntax findet neuen Verkaufsleiter

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

In Europa ist das kanadische Systemhaus Syntax seit März tätig, nachdem mit die ehemalige Firma Freudenberg IT (FIT) erworben wurde. Jürgens, der nun den Vertrieb in Europa leitet, berichtet an den europäischen CEO Ralf Sürken. Zu seinen Aufgaben gehört der Ausbau des Cloud-Geschäfts, sowohl im Private- als auch im Public-Cloud-Umfeld. Dazu kommen Portfolio-Themen wie S/4 Hana und Industrial IoT.

Bei SAS war Jürgens zuletzt „Enterprise Sales Director“ und Mitglied des Management-Boards für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vor seiner Zeit bei SAS arbeitete er zehn Jahre im Management-Consulting, unter anderem für die Unternehmensberatung KPMG.

Bildquelle: Syntax