Teamtausch in der Corona-Krise

Von: Berthold Wesseler

Auf www.teamtausch.de finden Unternehmen mit aktueller Unter- und Überlast an Arbeit ihren Kooperationspartner in der Krise, verspricht Michael Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen. Wer jetzt dringend personelle Unterstützung benötige, könne über Teamtausch Unternehmer kontaktieren, die Mitarbeiter kurzfristig entleihen können.

„Durch dieses neue Angebot bringen wir unsere Digitalkompetenz dort ein, wo sie im Moment am nötigsten ist – schnell und kostenfrei“, sagt Dr. Jörg Herbers, Geschäftsbereichsleiter Workforce-Management bei Inform. „Durch Teamtausch schaffen wir ein Angebot, mit dem Unternehmen ihre akuten Personalüberhänge und -engpässe untereinander ausgleichen können. Davon profitieren Unternehmen wie Mitarbeiter gleichermaßen."

Und so funktioniert’s: Auf Teamtausch geben Unternehmer mit aktuell geringem Arbeitsaufkommen an, wie viele Arbeitskräfte sie temporär entleihen können. Betriebe, die aktuell personelle Unterstützung benötigen, geben bei Teamtausch an, wie viele Mitarbeiter sie für welche Tätigkeiten in welcher Region suchen. Die Online-Plattform führt dann passende Unternehmen branchenübergreifend zusammen.

„In Zeiten der Corona-Pandemie hat sich der Personalbedarf in der Wirtschaft dramatisch verschoben“, betont Bayer „Während viele Unternehmer ihre Belegschaft in Kurzarbeit schicken müssen, haben andere Mühe, der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen gerecht zu werden, weil ihnen schlichtweg kurzfristig benötigte Arbeitskräfte fehlen.“ Daher habe man das nicht-kommerzielle Projekt für Unternehmer gestartet; die Nutzung der Online-Plattform erfordert eine kostenfreie Registrierung.

Bildquelle: Inform – Institut für Operations Research und Management GmbH