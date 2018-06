Technogroup stärkt Standort Hamburg

{newsItem.falMedia[0]}

Carsten Becker übernimmt ab sofort die Regionalleitung Nord in der Hamburger Niederlassung der Technogroup IT-Service GmbH. Dieser IT-Dienstleister mit Mutterhaus in Hochheim bietet herstellerunabhängige Servicekonzepte für Rechenzentren und IT-Infrastrukturen.

Der neue Regionalleiter Carsten Becker begann seine Laufbahn in den 1990er Jahren bei Mannesmann-Kienzle und führte seine Karriere im dann IT – und TK-Bereich fort. Unter anderem war der 49-jährige bei Mediaways (Joint-Venture von Bertelsmann und Debis), E-Plus, o2, Ewe sowie bei weiteren internationalen Konzernen tätig.

Mit der Neubesetzung will die Technogroup laut Marketingleiter Harald Müller das Angebot von Third-Party-Maintenance (TPM) im Norden rund um die Hansestadt intensivieren. „Durch meine Erfahrungen […] kann ich unseren Kunden eine kompetente vertriebliche Betreuung in diesem spannenden Markt garantieren“, verspricht Becker. Als Experte für Vertrieb und Prozessoptimierung ergänzt er sowohl die Unternehmens- wie auch die Kundenseite mit umfassendem Know-how. Die Region Nord deckt bei Technogroup den Bereich von Hamburg bis Berlin ab.

Der Norden hat Bedarf

Im Norden Deutschlands ist der Bedarf an alternativen Lösungs- und Servicekonzepten für Rechenzentren und IT-Infrastrukturen groß, sagt Alex Bernecker, CSO der Technogroup. „Gefragt sind heute Lösungsexperten im Bereich der IT-Dienstleistungen, die auch komplexe Projekte konzipieren und realisieren können““ so Bernecker weiter. „Die Unabhängigkeit von Herstellern ist daher ein massives Asset.“ Man könne heute aus einer Hand Services für alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren anbieten. Die Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen kostengünstig zu verlängern. Zu diesen Services gehören u.a. Administrationsdienste, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen.

Bildquelle: Technogroup