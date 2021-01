Teile in Eile

{newsItem.falMedia[0]}

Im Jahr 2002 als ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH mit Hauptsitz in Kirchenthumbach gegründet, ist das Handelsunternehmen auf den Online-Verkauf von KFZ-Ersatzteilen spezialisiert. Kunden können im firmeneigenen Onlineshop und auf weiteren Marktplätzen rund 800.000 verschiedene Kfz-Neuteile kaufen. Rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 15 Auszubildende an zwei Standorten entwickeln das Produktsortiment weiter und sorgen gemeinsam mit einer effizienten IT für die reibungslose Logistik.

Im Jahr 2020 steht ATP nach Restrukturierungsmaßnahmen und einer Insolvenz gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter vor einem Neuanfang. Im Zuge der Restrukturierung wurde ATP von einem inhabergeführten Familienbetrieb zur 100%igen deutschen Tochtergesellschaft der Swiss Automotive Group (SAG).

Das hochmoderne Logistikzentrum und die Autoteile Direktabholung befinden sich in Pressath in der Oberpfalz. Auf über 18.000 m2 lagern hier knapp zwei Millionen Teile. Geliefert wird weltweit, wobei die meisten Bestellungen aus Deutschland kommen. Während sperrige Teile wie Abgasanlagen oder Kotflügel manuell kommissioniert und verpackt werden, läuft dieser Arbeitsschritt für Außenspiegel, Motoröle oder Werkzeuge vollautomatisch.

Arbeiten im Hintergrund

Die Auswahl des jeweils günstigsten Frachtführers erfolgt in beiden Fällen durch die Multicarrier-Versandsoftware V-Log 6.0 von MHP Software mit Sitz in Neustadt am Rübenberge. Die Daten werden dabei direkt aus dem Warenwirtschaftssystem Comarch ERP 4.0 bezogen. V-Log stellt die passenden Versandetiketten bereit und übermittelt die Avisdaten an den Transporteur.

„Unsere Mitarbeiter an den 20 manuellen Packplätzen scannen einfach den Barcode des Lieferscheins, um den Druck des Versandetiketts zu starten. V-Log arbeitet dabei im Hintergrund und wird von den Kollegen gar nicht wahrgenommen“, erklärt Matthias Neumann, der bei ATP im Bereich IT-Systemmanagement arbeitet. Im Unternehmen sei er einer der wenigen, die bewusst mit V-Log zu tun haben. Fast wöchentlich steht er mit den Ansprechpartnern von MHP in Kontakt, um zum Beispiel neue Frachtführer oder zusätzliche Datenfelder auf den Etiketten zu integrieren.

„Das Aufnehmen neuer Paketdienstleister ist mit V-Log sehr einfach. Zumal die Lösung permanent an die neuesten Entwicklungen angepasst wird. Dadurch sparen wir viel Zeit und hohe Kosten“, berichtet Neumann, der jede neue Etikettenvorlage vom entsprechenden Frachtführer prüfen und genehmigen lassen muss. Jeder Frachtführer hat schließlich eigene Anforderungen an das Labeldesign und den Inhalt der Informationen. Oft sind hier Routenvorschläge und Servicehinweise für einen schnellen und termingerechten Transport angedruckt.

Langjähriger Ansprechpartner

Zu den jüngsten Prozessänderungen gehört das Online-Retourenmanagement. Für den Rückgabeprozess wird eBay-Käufern jetzt automatisch ein von V-Log generiertes Rücksendeetikett mit der Sendungsnummer bereitgestellt. „Auch bei diesem Projekt wurden wir durch unseren langjährigen Ansprechpartner von MHP Software gut beraten und betreut“, betont Neumann.

Ebenfalls neu in V-Log integriert, wurde der papierlose Rechnungsversand durch UPS. Mit „UPS Paperless Invoice“ werden die Daten der Handelsrechnung elektronisch versendet, was vor allem beim Verzollen der für Drittländer bestimmten Sendungen Vorteile bringt. Denn nicht selten bestellen auch Kunden aus den USA, der Schweiz, Thailand, der Ukraine, Russland und vielen weiteren Ländern bei ATP. Für das automatisierte Erstellen der entsprechenden Ausfuhranmeldungen kommt die Software Z-Atlas Ausfuhr zum Einsatz. Diese von der MHP-Tochter Tia stammende Software ist für alle gängigen Zoll-Verfahren zertifiziert und bei ATP an das ERP-System angebunden.

Umfassende Plausibilitätsprüfungen und ausführliche Online-Hilfen verifizieren die Eingaben. Bei Bedarf werden die Anwender auf die zu korrigierenden Angaben hingewiesen. Über eine intuitiv bedienbare grafische Benutzeroberfläche werden die komplexen Kommunikationsabläufe mit der Zollbehörde transparent und verständlich dargestellt. Tia sowie auch die MHP Software gehören beide zu der MHP Unternehmensgruppe.

Sanktionslistenprüfung wird vorausgesetzt

Als „ermächtigter Ausführer“ muss ATP keine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 erstellen und diese vom Zoll abstempeln lassen. Der Status erspart somit den regelmäßigen Gang zum Zollamt, ist jedoch zugleich mit Auflagen verbunden. „Um ermächtigter Ausführer zu werden, mussten wir unter anderem nachweisen, dass wir sämtliche Lieferadressen regelmäßig mit allen relevanten Sanktionslisten abgleichen“, weshalb eine weitere Lösung aus der MHP Solution Group in die IT-Landschaft integriert wurde.

Mit der Software S-Check zur Sanktionslistenprüfung werden die Kundenadressen schon bei der Erfassung im ERP-System geprüft. Dabei findet ein Abgleich statt, ob diese Adressen in gleicher oder ähnlicher Form auf einer Sanktionsliste der EU, USA oder anderen Nationen vermerkt sind.

Bei Androhung hoher Strafen dürfen mit sanktionierten Personen, Organisationen und Vereinigungen keine Geschäftskontakte unterhalten werden, was auch das Liefern von Waren beinhaltet. „S-Check liefert uns 10 bis 20 Treffer pro Woche, was angesichts unserer Auftragsmenge relativ wenig ist“, berichtet Neumann. Auffällige Adressen erhalten ein Kennzeichen und werden erst dann weiterverarbeitet, wenn diese durch einen Mitarbeiter geprüft und freigegeben wurden. „Danach werden die Adressen in S-Check als erledigt gekennzeichnet und für die nächste Prüfung auf eine Whitelist gesetzt“, so Neumann.

Zentrales Tracking

Sobald die in- und ausländischen Pakete von den jeweiligen Paketdienstleistern übernommen wurden, kommt die vierte bei ATP eingesetzte Softwarelösung aus der MHP Solution Group ins Spiel: Schließlich sind Autoteile fast immer eilig und nicht selten fragen die Kunden telefonisch nach, ob der Fahrer mit den ersehnten Bremsscheiben, Zylinderkopfdichtungen oder Radaufhängungen schon unterwegs sei.

Für diese Fälle hat ATP die Software Shiptrack.com implementiert, mit der die Zustelldaten sämtlicher Paketdienste und Spediteure für alle Sendungen in einem zentralen Portal gebündelt werden. „Dank Shiptrack muss unser Kundenservice bei Anfragen nach dem Lieferstatus nicht das jeweilige Portal des KEP-Dienstleisters aufrufen und ist umso schneller auskunftsfähig“, erklärt Neumann.

Fazit: Die Software der MHP Solution Group für das Abgleichen der Sanktionslisten, das Verzollen und Versenden sowie die zentrale Sendungsverfolgung tragen erheblich zur Lieferfähigkeit, Termintreue und Kundenzufriedenheit von ATP bei. Sie sorgt dabei für vereinfachte Prozesse, kurze Abstimmungswege sowie eine minimierte Zahl von Ansprechpartnern und Schnittstellen.

Über ATP Autoteile

ATP Autoteile hat sich auf den Online-Vertrieb von Autoersatzteilen und Autoverschleißteilen, sowie KFZ-Zubehör spezialisiert. Im Produktsortiment befinden sich derzeit über 800.000 KFZ-Teile und bedient nach eigenen Angaben rund 4 Millionen Kunden. Seit Juni 2020 ist ATP Teil der SAG Gruppe (Swiss Automotive Group AG). Die SAG hat ein Lagersortiment von über 900.000 Artikeln, beschäftigt über 4.100 Menschen in Europa und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1.100 Mio. Schweizer Franken (2019).

Bildquelle: MHP Solution Group