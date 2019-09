Thermodrucker auch für RFID-Tags

Von: Daniela Kroboth

Alle RFID-Drucker von Printronix sind laut Vertriebspartner TSC Auto ID Technology, Zorneding, für das Bedrucken und die Kodierung von Standard-RFID-Papieretiketten geeignet, wie sie häufig für die Kennzeichnung auf Karton oder Paletten eingesetzt werden; der T4000-RFID könne aber auch On-Metal-Tags kodieren, wie sie zum Beispiel in der Fertigung, im Gesundheitswesen, in der IT oder in Servicewerkstätten eingesetzt werden – und zwar problemlos bis zu 5.000 Etiketten pro Tag.

Da Genauigkeit für jede Anwendung im Unternehmen eine entscheidende Rolle spielt, validiert der T4000 den Kodierungsvorgang, eliminiert alle mangelhaft kodierten RFID-Etiketten und kodiert bzw. druckt sie neu. Damit kommen laut Alexander Koch-Mehrin, Sales Manager D-A-CH (Nord) bei TSC, mit dem T4000 ausschließlich perfekte RFID-Etiketten in Umlauf. Außerdem generiere der Drucker einen detaillierten Bericht zu jedem Druckvorgang, der in einer Datenbank gespeichert werde. Damit lasse sich die Tagesproduktion an Etiketten exakt dokumentieren, um Konventionalstrafen vorzubeugen.

Der Medienwechsel erfolgt über eine faltbare Seitenabdeckung am Metallgehäuse, die sich laut Koch-Mehrin „platzsparend öffnen“ lässt. Um häufiges Wechseln zu vermeiden, können 8-Zoll-Etikettenrollen und -Farbbänder in einer Länge von 450 m verwendet werden.

Bildquelle: Printronix Auto ID