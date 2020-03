Thinprint-Client eingebaut

{newsItem.falMedia[0]}

Der Thinprint-Client wurde in 48 Modelle der Laserdruckerserien L5000, L6000, L8000 und L9000 integriert. Erstmals verfügen mit Brothers Business-Smart-X-Serie auch Tintenstrahldrucker über diesen Client. Er sorgt durch die aktuelle TLS-Verschlüsselung der Druckaufträge für mehr Sicherheit im Businesskontext und ermöglicht dank Komprimierungs- und Streaming-Technologie eine besonders schnelle Druckausgabe – in der Zentrale ebenso wie in Außenstellen. Der Fachhändler oder das Systemhaus können den vorinstallierten Client einfach und schnell via Lizenzschlüssel als eines des zahlreichen Upgrades freischalten.

Schon seit längerer Zeit kooperieren Brother International und Thinprint im Rahmen einer OEM-Partnerschaft. Für einige Drucker des japanischen Herstellers waren auf Anfrage Thinprint-Clients erhältlich. Nun wurde die Zusammenarbeit noch einmal intensiviert. Laut Bernd Hausmann, Director Business Development Printer Manufacturers bei Thinprint, wurden „alle Serien in einem aufwändigen Verfahren zertifiziert. Damit ist unsere Technologie als Standard in allen wichtigen Enterprise-Druckern von Brother integriert. Darunter sind übrigens erstmalig auch Tintenstrahl-Drucker – für viele Unternehmen zunehmend wieder eine interessante Variante beim Office-Drucken.“

Dank zahlreicher OEM-Partnerschaften sind die Client-Komponenten in einer Vielzahl von Terminals, Printboxen und Thin-Clients diverser Hardware-Hersteller integriert. Zu den strategischen Partnern der Berliner gehören neben Brother auch Citrix, Fujitsu, Fuji Xerox, HP, Igel, Konica Minolta, Kyocera Mita, Lexmark, Microsoft, Oki, Parallels, Stratodesk, T-Systems, Vmware, Wyse Technology/Dell, Xerox und die Midrange-Experten von 10Zig.

Bildquelle: Thinprint GmbH