Topsystem ernennt Sales Director Europe

Von: Rebecca Schlag

Seit Jahresbeginn ist Frank Rissler neuer Sales Director Europe beim Voice-Spezialisten Topsystem. Mit Rissler hat das zur Ehrhardt+Partner-Gruppe gehörige Systemhaus aus Würselen einen Experten aus der Auto-ID-Branche an Bord geholt, der die weitere Internationalisierung und den Vertrieb in Europa vorantreiben soll.

Der 56-Jährige Rissler bringt Erfahrungen aus einer Karriere bei verschiedenen namhaften Anbietern mit, darunter Sato, Zebra, Datalogic, Vocollect, Honeywell und Citizen Systems. Künftig verantwortet er den Vertrieb und die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens in Europa. Dazu gehören die Unterstützung und die Entwicklung der Mitarbeiter im Team, aber auch die Betreuung von wichtigen Key-Accounts und Partnern mit dem Ziel, das internationale Geschäft weiter voranzubringen.

Risslers Karriere begann 1991 bei Sato Europe, als Produktmanager für Etikettendrucker in Europa. 1994 wechselte er in den Vertrieb. Danach folgten zehn Jahre bei Zebra, zunächst als Region Manager, später als Sales Manager Central Europe. Darauf folgten zwei Jahre bei Datalogic als Sales Manager Scanner und sieben Jahre bei Vocollect als Region Director Central and Eastern Europe. Zuletzt war Rissler drei Jahre bei Citizen Systems als Sales Director EMEA tätig.

Der Wechsel zum neuen Arbeitgeber ist für Rissler mit einer persönlichen Produktleidenschaft für sprachgestützte Lösungen verbunden: „Die Chance, meine Erfahrung im internationalen Sales-Management mit meiner ‚alten Liebe‘ zu Voice-Lösungen zu kombinieren, war ein Angebot, das ich nicht ausschlagen wollte.“ Seiner Meinung nach wird gerade in Zeiten von IoT und Industrie 4.0 die weitere Verbesserung der Ergonomie eine große Rolle spielen, gerade auch bei der Spracherkennung in Kommissionierlösungen. „Sprache ist die ureigene Kommunikationsmethode des Menschen und wird deshalb auch neue Märkte außerhalb der klassischen Lagerlogistik erobern.“

Bildquelle: Topsystem