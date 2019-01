Transparenz und Flexibilität für die Logistik

Von: Maximilian Schütz

In einem neuen Whitepaper zum Thema „Effiziente Lagerverwaltung im Online-Handel“ zeigt die Ehrhardt+Partner-Gruppe (EPG), worauf Unternehmen bei der Auswahl ihrer Logistiksoftware für den E-Commerce achten müssen.

Für Endkunden im E-Commerce sind kanalübergreifende Einkaufserlebnisse längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Logistiker stellt der Omnichannel-Trend jedoch zunehmend vor große Herausforderungen: Kleinteilige Bestellungen, kurze Reaktionszeiten und eine hohe Anzahl von Retouren bringen logistische Strukturen von Industrie- und Handelsunternehmen schnell an ihre Grenzen.

Die Folge: Zahlreiche Händler müssen ihre über viele Jahre gewachsenen Prozessabläufe im Lager überdenken. Wird ein neue Software notwendig, soll das kostenlos erhältliche Whitepaper Hilfestellung leisten. Es richtet sich sowohl an Anwender, die ihre Prozesse neu strukturieren, als auch an Unternehmen, die neu in den Online-Handel einsteigen wollen.

Next-Day-Delivery

Die Erwartungen der Kunden im Online-Handel steigen immer weiter: Bis vor einigen Jahren wurden Wartezeiten bei der Bestellung im Internet noch in Kauf genommen. Heute ist Next-Day-Delivery zur erwarteten Realität geworden – und die Nachfrage nach der Lieferung noch am gleichen Tag wächst stetig.

Um die hohen Ansprüche der Kunden auch in Zukunft zu erfüllen, müssen Handelsunternehmen zwingend auf eine flexible und optimierte Logistikstruktur zurückgreifen. Eine der wichtigsten Anforderungen ist, die gewachsenen Prozessabläufe auf das Wesentliche zu verschlanken und an die Anforderungen des E-Commerce anzupassen.

Vor allem immer kleinteiligere Bestellungen und die wachsende Anzahl von Retouren erfordern von der eingesetzten Logistik-IT eine besonders hohe Leistungsfähigkeit. Das neue Whitepaper gibt einen Überblick darüber, wie Unternehmen ihre Logistik fit für den E-Commerce machen. Interessierte Leser erhalten damit einen Ratgeber mit praxisorientierten Tipps zur Auswahl eines effizienten Lagerverwaltungssystems, das die Herausforderungen des Online-Handels langfristig meistert.

Bildquelle: Ehrhardt + Partner