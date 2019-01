Transporte smart managen

{newsItem.falMedia[0]}

Feulners Devise: Flexible Lösungen für starre Systeme. Als Anbieter für modulare und flexible Digitalisierungslösungen im Supply-Chain-Management beschäftigt sich die Mehrwerk AG insbesondere mit den Aufgaben und Prozessen des Transportmanagements in einer immer schneller heranreifenden Logistik 4.0.

Hersteller, Händler und Logistik-Unternehmen stehen durch den zunehmenden Online-Konsum und neue Branchen-Maßstäbe vor immer größeren Herausforderungen hinsichtlich Lieferzeit und Lieferservice. Vor allem im Multi-Carrier-Transport und -Versand erschweren eine hohe Anzahl an Schnittstellen sowie typische Kostenfallen in administrativen Prozessen einen einerseits reibungslosen, hochwertigen und andererseits kostenoptimierten Gesamtprozess. „Nur mit einer flexiblen, leistungsfähigen Transportlogistik und nur mit einer zunehmenden Vernetzung in der Transportkette sind und bleiben auch kleinere Losgrößen effizient steuerbar“, glaubt Feulner – und bietet dafür seit 2017 die Software Ship ERP an, mit der sich vorhandene SAP-Systeme erweitern.

Die industrieerprobte Software wurde auf Basis einer Exklusivpartnerschaft mit dem US-Unternehmen ERP Integrated Solutions in das eigene SCM-Portfolio integriert. Ship ERP bringt laut Feulner eine Vernetzung aller wichtigen Schnittstellen im Logistik-System bereits out-of-the-box mit sich, inklusive der Integration von mehr als 200 Carriern (u.a. DHL, UPS oder GLS); Funktionen wie automatische Carrier-Auswahl, einfache Tarifbestimmung, Track&Trace sowie diverse Logistik-Schnittstellen helfen dabei, den gesamten Versand- und Transportprozess zu optimieren und typische Kostenfallen im Frachtkostenmanagement zu eliminieren.

