Trauer um Günter Untucht

In großer Trauer nimmt Trend Micro Abschied von Günter Untucht. Der europäische Chefjustiziar und langjährige Geschäftsführer der Trend Micro Deutschland GmbH verstarb am 28. Januar im Alter von 69 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Untucht hatte auch in den Publikationen unseres Verlages lesenswerte Beiträge veröffentlicht.