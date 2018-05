Trennung der EVU-Systeme in Wien

Von: Charlotte Weber

Fristgerecht zum Jahresbeginn wurde in Wien das größte IT-Projekt der letzten Jahre bei österreichischen Stadtwerken erfolgreich produktiv gesetzt. Dabei habe es sich um die größte SAP IS-U Systemtrennung Österreichs und eines der zehn größten SAP-Projekte bei einem Energieversorgungsunternehmen (EVU) in Europa gehandelt, so Daniela Lidl, Geschäftsführerin der WienIT. Neben der Neuausrichtung der IT habe dieses Projekt „auch die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtwerke nachhaltig verbessert“.