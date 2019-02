Updates aus der Power-Welt

{newsItem.falMedia[0]}

Die IBM Power Community, allen voran die Mitglieder und Freunde der User-Group Common Deutschland, treffen sich am 22. März zu einem aktiven Austausch und Miteinander im Kloster Eberbach.

Anknüpfend an das positive Feedback zur Mitgliederversammlung im November bei IBM in Kelsterbach startet der Anwenderverein das neue Jahr mit einem „Community Day“ im Kloster Eberbach. Dort werden die Herausforderungen mit und um geschäftskritische IBM-i-Systeme im Fokus stehen.

Herstellerseits wird Dr. Wolfgang dabei sein und über die aktuellen „Trends & Directions“ berichten. Darüber hinaus gibt es Updates zu den Common-Aktivitäten, eine Klosterführung mit Abendessen im „Heuboden“ und, optional, am nächsten Vormittag eine gemütliche Wanderung am Rheinsteig. Die Anmeldung ist hier möglich; die Frist endet am 10. März.

Bildquelle: Stiftung Kloster Eberbach