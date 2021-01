Veda übernimmt den Partner All4time

Von: Berthold Wesseler

Die Alsdorfer Veda GmbH erwarb per 1. Januar 2021 das Personalwirtschaftsgeschäft des langjährigen Partners All4time AG. Übernommen wurde der komplette Geschäftsbetrieb für die Produkte Zeitwirtschaft, Personalzeit, Einsatzplanung und Zutrittskontrolle der deutschen Niederlassung in Hirschberg an der Bergstraße – inklusive der Kunden und Mitarbeier.