Wipro veräußert das RZ-Geschäft

Der indische IT-Dienstleister Wipro verkauft den Geschäftsbereich „gehostete Rechenzentrumsservices“ für 405 Mio. Dollar an Ensono, einen US-Anbieter hybrider IT-Dienste von Cloud bis Mainframe. Übertragen werden in dem Deal acht Rechenzentren mit über 900 Mitarbeitern – darunter auch das RZ in Meerbusch, das Wipro 2010 im Zuge eines Outsourcing-Deals mit der Citibank erworben hatte.

Beide Firmen arbeiten bereits eng zusammen, um einen sanften Übergang des Wipro-Geschäftsbereichs „Data Center and Cloud Services“ (DCCS) unter das Dach von Ensono sicherzustellen. Mit der Übernahme, die vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen im Laufe des im Juni abgeschlossen sein sollte, will Ensono die geografische Präsenz und die globalen Servicekapazitäten vor allem auch in Deutschland signifikant erweitern, um die Kunden bei der Nutzung hybrider IT in globalem Maßstab zu unterstützen.

Langfristiger Partnerschaftsvertrag

Beide Firmen haben außerdem einen langfristigen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, nach dem sie gemeinsam den Bedarf bei hybrider IT von Wipros Firmenkunden bedienen werden. Im Rahmen dieses Vertrags soll Wipro eine Investition in Höhe von 55 Mio. Dollar in das kombinierte Unternehmen tätigen und erwirbt so eine Minderheitsbeteiligung an Ensono.

Wipro, im deutschsprachigen Raum vor dem Verkauf nach eigenen Angaben mit über 1.570 Mitarbeitern aktiv, verfügt über Expertise mit verschiedenen Rechnerumgebungen und Plattformen, darunter nicht nur IBM Power i sowie die Vorläufer AS/400 und iSeries, sondern auch Mainframes, Unix-, Windows- und Linux-Server. Dafür gibt es eine Reihe von Bereitstellungsmodellen, von individuellen Lösungen in den Rechenzentren des Anbieters bis hin zu Fernwartung und Cloud-Computing.

Abschied von den Infocrossing- und Citi-Rechenzentren

Der jetzt verkaufte Geschäftsbereich ist einer von dreien, die Wipro 2007 mit der Übernahme von Infocrossing erworben hatte. Die anderen beiden Geschäftsbereiche – Medicare- und Medicaid-Dienste im Bereich Krankenversicherungen und ERP-Implementierungsdienste – wurden in andere Wipro-Geschäftsbereiche integriert und sind nicht Teil dieser Veräußerung. Mit dem Erwerb von Infocrossing für 600 Mio. Dollar war Wipro 2007 in das Geschäft mit RZ-Hosting eingestiegen, das 2010 mit der Übernahme des Meerbuscher Citibank-RZ ausgebaut wurde.

Jetzt steigt Wipro aus diesem Markt aus – und bietet solche RZ-Services künftig über den neuen Partner an. Ensono dagegen, bisher in Deutschland noch nicht aktiv, kann durch die dritte Übernahme in weniger als drei Jahren seine Größe verdoppeln, sein Kundenportfolio diversifizieren, die Zahl der Kunden auf über 200 aufstocken und den Jahresumsatz auf mehr als 550 Mio. Dollar erhöhen; die Rechenpower wird mit über 260.000 MIPS und mehr als 30.000 gehostete Server beziffert. Ob die Kunden nun das Potential der Cloud nutzen oder veraltete Technologien modernisieren wollen – Ensono unterstützt sie weltweit und branchenübergreifend beim Umgang mit komplexen IT-Anforderungen.

„Speziell durch diese Übernahme und die Partnerschaft mit Wipro erhöht sich unsere Fähigkeit, unser wachsendes Kundenportfolio zu skalieren und zu bedienen, erheblich. Wir vergrößern unsere geografische Präsenz durch die Erweiterung unseres Rechenzentrumsbetriebs in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA und etablieren zudem eine operative Präsenz in Indien“, sagte Ensono-CEO Jeff VonDeylen. „Dies sind strategische Schritte, die uns unserer Vision einen Schritt näher bringen, einer der anerkannten Marktführer im Bereich echte hybride IT zu werden und ein unermüdlicher Partner für unsere Kunden zu sein.“

Bildquelle: Ensono