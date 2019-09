WMD Group mit neuem CFO

Von: Berthold Wesseler

{newsItem.falMedia[0]}

Am 1. August trat Richard Nagorny sein Amt als neuer „Chief Financial Officer“ der WMD Group an. In Ahrensburg ergänzt er das bisherige Geschäftsführer-Trio, bestehend aus Matthias Lemenkühler, Thomas Radestock und Andreas Nowottka. Nagorny tritt die Nachfolge von Albrecht Lüdemann an, der das Amt kommissarisch weiter geführt hatte.

Im Juli 2018 hatten Andreas Karge und Albrecht Lüdemann, die WMD vor 25 Jahren gegründet hatten, mit dem Verkauf der Unternehmensmehrheit an den Investor Pinova Capital die Leitung des Unternehmens an die Mitgesellschafter und Geschäftsführer Matthias Lemenkühler und Thomas Radestock übergeben. Allerdings war Lüdemann noch als Geschäftsführer Finanzen im Amt geblieben.

Mit Richard Nagorny (49) ist nun ein Nachfolger gefunden, der das Geschäftsführer-Team im Bereich Finanzen und Administration zum Quartett macht. Matthias Lemenkühler (50), Sprecher der WMD-Geschäftsleitung, verantwortet die Bereiche Entwicklung, Technologie und Projekte, Thomas Radestock (48) leitet sämtliche Vertriebsaktivitäten und Andreas Nowottka (56) ist für das Partnergeschäft zuständig.

Nach der Ausbildung zum Diplom-Kaufmann an der Fernuniversität Hagen war Nagorny vier Jahre lang im Controlling der Otto Group tätig, danach fünf Jahre als „Chief Financial Officer“ für Astra Zeneca Germany. Er bringt langjährige Erfahrungen in der kaufmännischen Leitung auf Konzern- und Mittelstandsebene mit – und dies sowohl national als auch international. Zuletzt war er „Group Chief Financial Officer“ und „Managing Director“ beim MES-Hersteller Werum IT Solutions aus Lüneburg tätig, für den er seit Juni 2011 tätig war. Die Standardisierung und Optimierung von kaufmännischen Prozessen sowie Strategieerarbeitung und deren Umsetzung gehören zu seinen Kompetenzen, die er in die WMD Group mit einbringen soll.

Bildquelle:WMD Group / Thomas Rolsted